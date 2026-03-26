בבלי
בזירת הפגיעה בכפר קאסם

תיעוד מטורף: הטיל פוגע, הרכב עף באוויר | אזרחים ניצלו ברגע האחרון

טיל ששוגר מאיראן נפל הבוקר בכפר קאסם | מצלמות האבטחה תיעדו את הרגע הדרמטי בו הטיל פוגע ברכב שעף באוויר, אזרחים ניצלו לאחר שנמלטו מהמקום שניות לפני הפגיעה (חדשות)

רגע הנפילה בכפר קאסם (צילום: לפי סעיף 27א)

שישה בני אדם נפצעו הבוקר (חמישי) באורח קל בלבד כתוצאה מנפילה ישירה בכפר קאסם במטח שנורה מ לעבר המרכז.

מצלמות האבטחה ב תיעדו את הרגעים הדרמטיים של פגיעת הטיל, הרכב שעף באוויר ועלה באש והאזרחים שהצליחו להימלט שניות לפני הפגיעה.

פראמדיק מד"א תומר גוסמן שהגיע ראשון לאירוע בגזרת כפר קאסם, סיפר: "הגענו למקום תוך דקות בודדות עם ניידות טיפול נמרץ ואמבולנסים. במקום ראינו המולה, התחלנו בסריקות בתוך הבית, ראינו הרס במרכז הבית, 5 נפגעים שהיו בתוך הבית נפצעו מהדף.

"הוצאנו אותם לאמבולנסים והתחלנו בביצוע טיפול רפואי ראשוני ולאחר מכן פינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבית החולים כשמצבם קל. צוותי מד"א ממשיכים לסרוק בגזרת כפר קאסם על מנת לוודא שאין נפגעים נוספים".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

בבלי
