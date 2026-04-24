פשיטה דרמטית

בין הצללים: בלב הקסבה של שכם, החשוד הבכיר נשלף במפתיע מהמיטה

בפעילות לילית חשאית של יחידת הגדעונים 33 מלהב 433, יחד עם כוחות מסוערבים וגלויים, נעצר תושב שכם בן 35 המזוהה עם ארגון טרור ונחשב לבכיר בתחום הסחר בנשק בעיר. החשוד הופתע ונשלף ממיטתו, והועבר לחקירת השב"כ (חדשות)

(צילום: דוברות המשטרה)

במהלך הלילה קיימו כוחות הביטחון פעילות ממוקדת בלב הקסבה בעיר שכם. לוחמי יחידת הגדעונים 33, הפועלת תחת להב 433 של משטרת ישראל, יצאו למבצע מעצר שהתקיים בהכוונת שב"כ ובשיתוף חטיבת שומרון.

הפעולה התאפיינה בהגעה חשאית ומדויקת אל היעד, תוך שילוב של כוחות מסוערבים יחד עם כוחות גלויים, אשר פעלו בתיאום מבצעי הדוק לאורך כל האירוע.

יעד הפעולה היה גבר בן 35, אשר על פי המידע המודיעיני שנאסף, מוכר כאחד הבכירים בתחום הסחר באמצעי לחימה בעיר שכם, ומזוהה כחבר בתנועה של ארגון טרור.

במסגרת הפעילות, הכוחות נכנסו לביתו של החשוד וביצעו את המעצר בהפתעה מוחלטת, כאשר הם שולפים אותו ישירות ממיטתו. מיד לאחר מעצרו, הועבר החשוד להמשך חקירה של כוחות השב"כ.

(צילום: דוברות המשטרה)

"משטרת ישראל, בשיתוף גורמי הביטחון, תמשיך לפעול בנחישות ובדיוק מבצעי לאיתור ולעצירת גורמים המעורבים בפעילות טרור ובסחר באמצעי לחימה, לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל", נמסר מדוברות המשטרה.

