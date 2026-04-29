מהפך לקראת שבת: אחרי אמצע שבוע נוח - השרב בדרך

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית. צפויות הגבלות ראות בשל אד כבד עד ערפל במישור החוף, השפלה וצפון מערב הנגב.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

ביום שישי, מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטרות. ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת, ויהיה חם מהרגיל לעונה עד שרבי ברוב אזורי הארץ. אחה"צ הרוחות יתחזקו, ויתכן אובך בעיקר בדרום הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 12-21

תל אביב: 16-21

באר שבע: 13-25

חיפה: 15-21

טבריה: 16-25

צפת: 13-20

אילת: 20-29