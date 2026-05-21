פעילות מהירה ומדויקת של לוחמי משמר הגבול הובילה השבוע למעצרו של פלסטיני בחשד לפעילות חבלנית עוינת, וזאת לאחר מאמץ מודיעיני וחקירתי.

ראשיתו של האירוע לפני כשבועיים, במהלך פעילות מבצעית שגרתית שקיימו לוחמי מג"ב בגזרת יהודה ושומרון, בתוך הכפר אבו דיס הסמוך לירושלים. במהלך הפעילות, תועד חשוד פלסטיני על ידי הלוחמים כשהוא מיידה אבנים לעבר רכב ממוגן של כוחות הביטחון. מיד לאחר יידוי האבנים, נמלט החשוד מהמקום והסתתר.

למרות הימלטותו, במג"ב לא ויתרו. במסגרת פעולות חקירה ואיסוף מודיעין יסודי של אגף חקירות ומודיעין של מג"ב איו"ש, שכלל בין היתר ניתוח של התיעוד מהזירה, הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותו של החשוד המדויק.

הכוחות אספו את פרטיו המלאים ואיתרו את מקום מגוריו בכפר, ומיד החלו בהיערכות מבצעית לקראת מעצרו.

השבוע, יצאו לוחמי מג"ב איו"ש למבצע המעצר. הם נכנסו לכפר אבו דיס ופשטו על ביתו של החשוד, אולם לאחר סריקה ובדיקה בבית התברר כי הוא אינו נמצא שם, אלא שוהה במקום עבודתו בבית עסק אחר בכפר. לוחמי מג"ב מיהרו לבית העסק, איתרו את החשוד ועצרו אותו ללא התנגדות.

החשוד הועבר מיד להמשך חקירה באח"מ מג"ב איו"ש. בעקבות ממצאי החקירה הראשוניים, הובא החשוד בפני שופט בבית הדין הצבאי במחנה עופר, ולבקשת החוקרים מעצרו הוארך עד ליום שני הקרוב, לצורך השלמת פעולות החקירה וגיבוש כתב אישום.