מתקפת הטילים האיראנית לעבר בסיס דיאגו גרסיה, הממוקם כ-4,000 ק"מ מחופי הרפובליקה האסלאמית, מסמנת שבירה דוקטרינרית עמוקה. כדי להבין את האירוע הזה, יש לחרוג מהניתוח הבליסטי היבש ולצלול אל תוך ה"מטאפיזיקה של הכוח" ואל טעות חישוב אסטרטגית הרסנית.

הטעות היסודית של איראן טמונה בהערכת יתר של יכולת ההרתעה שלה באמצעות הגדלת הטווח. מבחינה היסטורית, הפרגמטיזם האיראני נשען על ניהול שלוחות (פרוקסי) כדי לשמור על מרחב של הכחשה סבירה.

בתקיפה ישירה על בסיס אנגלו-אמריקאי מבודד ומרכזי כל כך, ניפצה הנהגת המדינה את מגן העמימות שבנתה לעצמה. החלטה זו מעידה על עצבנות פנימית בתוך הממשל, שבלבל בין טווח טכני לבין טווח פוליטי והיכולת לשאת בתוצאות.

החידוש המחשבתי בניתוח זה הוא שאין לראות בירי מפגן כוח, אלא הודאה בחולשה מבנית. בניסיון לפגוע בנקודה רגישה של פריסת הכוחות האמריקאית באוקיינוס ההודי, הימרה איראן על כך שהמרחק הגיאוגרפי ימסמס את התגובה.

זוהי טעות של "גיאוגרפיה מנטלית": בעידן של לוחמת סייבר ותקיפות דיוק מודרניות, המרחק כבר אינו משמש כבלם זעזועים פוליטי. הפרגמטיזם הרגיל של טהרן ניצל בעבר את המחלוקות בין אירופה לארה"ב, אך כעת המצב השתנה.

כפי שציין העיתונאי פירס מורגן, ירי זה פעל כ"מכת חשמל" עבור האירופאים. הטעות האיראנית הייתה להאמין שאירופה תישאר בעמדת מתווך, בשעה שהאינטרסים הביטחוניים שלה מאוימים ישירות על ידי הסלמה ארוכת טווח שכזו.

איראן פועלת כיום כמי שאין לו מה להפסיד. כל התעשייה הצבאית שבנתה במשך עשורים מתפרקת תוך פחות מחודש, והתהליך נמשך. הירי הסמלי לטווח רחוק הוא ניסיון נואש להכחיש את אובדן החשיבות העולמית שלה.

ברצונה להוכיח שהיא "אינה יראה מדבר", איראן רק הוכיחה לעולם שהיא אינה שותף רציונלי שניתן לנהל איתו שיג ושיח. על ידי הכרזה על יכולת תקיפה גלובלית, המשטר נותן לגיטימציה מראש לכל תקיפת מנע על אדמתו.

איראן רצתה להקרין את ריבונותה למרחקים, אך התוצאה הייתה הפוכה: היא קירבה את האיום אל לב אירופה וחשפה את הפגיעות של עצמה. המשטר ביקש להוכיח שעימות ישיר עדיף על פשרות, אך למעשה חשף את קריסת התחזיות שלו.

הטיל הזה הוא ההמשך הבליסטי של מבוי סתום דיפלומטי: ככל שאיראן מרגישה קטנה יותר בזירה העולמית, כך היא זקוקה לשיגור רחוק יותר כדי להזין את אשליית הגדולה שנותרה לה.