אלכס ריף היא משוררת, סופרת ואקטיביסטית חברתית ישראלית, המשמשת כמנכ"לית עמותת לובי המיליון ומייסדת תנועת הבריגדה התרבותית. ריף עלתה לישראל מאוקראינה בשנת 1991 והתחנכה בנתניה, שם חוותה את אתגרי הקליטה של משפחתה. לאחר שירות כקצינה במודיעין והשלמת תארים מתקדמים במינהל ציבורי ובמדע המדינה באוניברסיטה העברית, שימשה כיועצת בכירה במשרד הכלכלה, שם התמקדה בקידום תעסוקה לאוכלוסיות מגוונות.

עיקר פרסומה של ריף בשיח הציבורי הגיע מהקמת עמותת לובי המיליון, הפועלת למען 1.2 מיליון ישראלים דוברי רוסית. תחת הנהגתה כמנכ"לית העמותה, הושגו הישגים משמעותיים מול משרדי הממשלה, כולל שיתוף פעולה עם שר האוצר ושר החינוך לשיפור תנאי השכר של מורי האולפנים ושילובם ברפורמת אופק חדש. בנוסף, הובילה להחלטת ממשלה להקמת מרכז מורשת ליהדות ברית המועצות, וקידמה הקלות בירוקרטיות לקליטת רופאים עולים מול משרד הבריאות.

פעילותה החברתית של ריף כוללת גם הנגשת זכויות על ידי תרגום אתר כל זכות לרוסית וקידום זיכרון גבורת הלוחמים היהודים בצבא האדום, פעילות שהבשילה לחקיקת חוק יום הניצחון בכנסת. העמותה שהקימה פועלת למען שילוב מלא של קהילת העולים מברית המועצות לשעבר בחברה הישראלית, תוך שמירה על זהותם התרבותית והשפתית.

בצד הפעילות החברתית, ריף היא משוררת וסופרת עטורת פרסים, זוכת פרס שרת התרבות ופרס מתנאל. ספריה, "טפשונת משטרים" ו"בעיר הלידה", עוסקים בנושאי זהות, הגירה ומשפחה, ומשקפים את חוויית העלייה והקליטה מנקודת מבט אישית ועמוקה. יצירתה הספרותית זכתה להכרה ביקורתית והפכה אותה לקול משמעותי בספרות הישראלית העכשווית.

בשנת 2025 פרסמה ריף את ספר העיון "יותר יהודי ממך", המנתח את המפגש המורכב של העולים עם הממסד הדתי והאזרחי בישראל. הספר, המלווה בפודקאסט, מבקש להשמיע את קולם של העולים שחשים לעיתים זרים בארצם, ולחזק את מקומם כחלק בלתי נפרד מהעם היהודי ומהחברה הישראלית. הספר עורר דיון ציבורי רחב על סוגיות של זהות יהודית, שייכות וקליטה.

בזכות פועלה הרב-תחומי נבחרה ריף לאחת מ-40 הצעירים המבטיחים של דה-מרקר ולאחת האקטיביסטיות המשפיעות בישראל. היא ממשיכה לפעול למען קהילת דוברי הרוסית בישראל, תוך שילוב בין עשייה חברתית, פוליטית וספרותית, ומהווה דוגמה לשילוב מוצלח בין אקטיביזם חברתי ליצירה תרבותית.

במאי 2026 הכריזה ריף על כניסתה לפוליטיקה וריצה לכנסת, צעד שמסמן שלב חדש בקריירה הציבורית שלה. ההכרזה עוררה עניין רב בקרב הציבור הרחב ובמיוחד בקרב קהילת דוברי הרוסית, אך ריף טרם הבהירה באיזו מפלגה או פלטפורמה פוליטית תתמודד.