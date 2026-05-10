אלקס ריף, מנכ"לית לובי המיליון, מכריזה על כניסה לפוליטיקה

אלקס ריף, מנכ"לית לובי המיליון לקידום זכויות ישראלים דוברי רוסית, הכריזה היום (ראשון) על כניסתה לזירה הפוליטית. בהודעה מרגשת שפרסמה, מסרה ריף כי "הניצחון הגדול עוד לפנינו", תוך שהיא מפרטת את המאבקים שעברה הקהילה ואת האתגרים שעדיין ניצבים בפניה.

"ב-9 במאי 1945, סבא שלי ניצח. היום, אני יוצאת להשיג ניצחון חדש. היום אני בוחרת בפוליטיקה", כתבה ריף בפתח הודעתה. לדבריה, הקהילה של דוברי הרוסית בישראל "כבר ניצחה אלף פעמים בדרך" - החל מהניצחון על ברית המועצות, דרך הקליטה בישראל, ועד להתמודדות עם גזענות ודלתות שנטרקו בפניהם.

מאוקראינה לנתניה - סיפור אישי

ריף, שנולדה ב-1986 בצ'רנוביץ שבאוקראינה ועלתה לישראל בגיל חמש, שיתפה בסיפורה האישי: "גדלתי בנתניה עם אמא מהנדסת שניקתה משרדים ואבא חשמלאי שפוטר כי ככה היה נוח לקבלן". לדבריה, כבר מגיל צעיר ראתה את חוסר הצדק שקורע אנשים והחליטה שזו תהיה מטרת חייה - להילחם בו.

רק בגיל 25 החלה ריף להתעניין לראשונה בהיסטוריה של משפחתה ומורשתה, וחדלה להתבייש בשפה ובתרבות הוריה. מאז, היא מרבה להתראיין ולהעביר הרצאות על סוגיות הרלוונטיות לדוברי רוסית בישראל. בשנת 2018 בחר העיתון ליידי גלובס בה לאחת מעשרים האקטיביסטיות המשפיעות בישראל.

עשור של פעילות בלובי המיליון

ב-2020 נמנתה ריף עם המייסדים של העמותה "לובי המיליון" - עמותה א-מפלגתית שפועלת לייצג ולקדם את הצרכים של 1.2 מיליון הישראלים דוברי הרוסית. העמותה פעלה לצורך עירובם של ישראלים דוברי הרוסית בתהליך קבלת ההחלטות, קידום שוויון זכויות דתיות ואזרחיות וייצוג תרבותי הולם.

"במשך עשור אני עוסקת בזכויות של ישראלים דוברי רוסית", מסרה ריף. "בלובי המיליון נלחמנו למען ניצולי שואה עניים שישראל שכחה. הנגשנו זכויות לאנשים שלא ידעו שמגיע להם משהו. פעלנו לשיפור תהליכי קליטת עליה ולהפסקת בירורי היהדות המשפילים שעוברים יהודים דוברי רוסית בישראל".

"עשור רצתי אחרי חברי כנסת"

ריף הסבירה את הרקע למעבר שלה לפוליטיקה: "עשור רצתי אחרי חברי כנסת, דפקתי על דלתות, שכנעתי ולחצתי. הצלחתי לא מעט, אבל הבנתי דבר אחד: כמות האנרגיה שמושקעת לשכנע את מי שאמור לייצג אותנו, שווה בדיוק לאנרגיה שצריכה ללכת לשינוי עצמו. וזה פשוט לא יעיל".

לדבריה, "זה הרגע שבו כל מה שלמדתי וכל מה שעשיתי הופך למנוף. הגיע הזמן שהניסיון הזה יעבוד ישירות בשביל האנשים שבשבילם עשיתי את כל זה". ריף הבהירה כי "עוד אין לי בית פוליטי", אך הוסיפה כי "המקום שאצטרף אליו יהיה מקום ערכי, שמחפש לעשות ולא לדבר, לפעול לטובת הציבור ולא למען אינטרסים צרים".

המשימות הבוערות

ריף פירטה את המשימות שלטענתה לשמן היא נכנסת לפוליטיקה:

למען 30 אלף ניצולי שואה עניים

נגד הגזענות כלפי ילדי עולים במערכת החינוך

למען אלפי הקשישים שנעקצים כי הם דוברי רוסית

לטובת 250,000 עולים חדשים שסובלים מתהליכי קליטה מיושנים ומדיניות מפלה

בשביל 800,000 ישראלים שעוברים בירורי יהדות משפילים בנישואים ובקבורה

ובשביל חצי מיליון אזרחים מזרע ישראל שלא יכולים להתחתן בארץ או לעבור גיור מכבד

"מגיע לנו ייצוג חדש, צעיר וערכי בכנסת", הדגישה ריף. "לא רק כדי 'לייצג', אלא כדי לשנות. כדי שלקהילה הזו של 1.5 מיליון ישראלים שכבר הוכיחו שהם כאן, שהם בונים ושהם נלחמים - יהיה קול שיודע להגיד לא, לדרוש חשבון, ולהניע שינוי".

בגוש האופוזיציה - תנועות ואיחודים

הכרזתה של ריף מגיעה על רקע תקופה סוערת בגוש האופוזיציה, בה מתקיימים מפגשים ממושכים בין ראשי המפלגות. כזכור, לאחרונה קיימו יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ויו"ר ישר! גדי איזנקוט מפגש, במסגרתו הוחלט על המשך והעמקת השיח בין שתי המפלגות.

בנוסף, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פנה לאיזנקוט בקריאה להכריע בין שני מסלולים: להצטרף לאיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, או להצטרף למפלגת הדמוקרטים. גם השר לשעבר גלעד ארדן הודה לאחרונה כי הוא בוחן הקמת מפלגת ימין חדשה.

ריף סיימה את הודעתה בקריאה: "אם אתם חלק מהדרך הזו, ואם אתם רוצים להיות חלק מהניצחון הבא - פנו אלי" במה שנראה כנסיון לפתוח מטה פעילים לקראת ההתמודדות בבחירות.