בעקבות הפסקת האש עם איראן, המדינה נצבעת בירוק ומערכת החינוך חוזרת לפעילות כבר מחר | רשויות רבות בגוש דן ובמרכז הודיעו על פתיחת בתי הספר, הגנים והצהרונים תחת הנחיות חדשות • הצפון נותר במגבלות • המדריך המלא לרשויות (חרדים)
מערכת החינוך נערכת לשינוי: בימים חמישי ושישי הקרובים תמשך הלמידה המקוונת בהתאם להנחיות פיקוד העורף. על פי משרד החינוך, נבחן מתווה חזרה מדורג החל מיום ראשון, שישלב למידה פיזית של עד 50% מהתלמידים (בארץ)
בניגוד להנחיות פיקוד העורף והרשות המקומית: מי הורה על סגירת מוסדות החינוך ביהודה ושומרון והשאיר אלפי הורים וילדים מול שערים נעולים?
מחדל העדכונים הקוליים והחלטת משרד החינוך שמעוררת שאלות קשות: למה למנוע שגרה היכן שאפשר, ומי נוטל סמכות ללא הודעה מוקדמת? (חרדים)
שר החינוך יואב קיש הודיע כי בתום התייעצות עם אלוף פיקוד העורף הוחלט לבטל את הלימודים הפרונטליים מחר וביום שני בכל הארץ - בעקבות הפגיעות הישירות בדימונה ובערד | לדבריו בוטלו "כל ההחרגות ולא תאושר למידה פרונטלית במערכת החינוך כולל ביטול ההחרגות לחינוך המיוחד" (חדשות)
שר החינוך יואב קיש קיים הערכת מצב והבהיר כי בצפון, בקו העימות ובאזורים נוספים כדוגמת גוש דן – לאור האיום הבטחוני מערכת החינוך באזורים אלו צפויה להישאר סגורה, ונושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי. בפועל, ברוב אזורי הארץ מערכת החינוך צפויה להמשיך לפעול במתכונת למידה מרחוק (חדשות)
לאחר הדיווחים השונים על עיריות שהחליטו כן לחזור ללימודים ועל עיריות שלא, בפיקוד העורף עדכנו לפני זמן קצר, כי ההנחיות נשארו בתוקפן עד למוצאי השבת הקרובה, ובשל כך לא יתקיימו לימודים בכל רחבי הארץ (חדשות בארץ)
