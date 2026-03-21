משרד החינוך הודיע הערב (מוצאי שבת) כי לאור הפגיעות בדימונה ובערד ובהמשך להתייעצות עם אלוף פיקוד העורף, שר החינוך יואב קיש מודיע כי בימים ראשון ושני יבוטלו כל ההחרגות ולא תאושר למידה פרונטלית במערכת החינוך כולל ביטול החינוך המיוחד. תתקיים למידה מרחוק בכלל הארץ בלבד ולא תתקיים למידה פיזית.

ממשרד החינוך נמסר: "אנו מדגישים, מבוטלות כלל ההחרגות שניתנו עד כה לקיום למידה פיזית כולל לחינוך המיוחד. לקראת יום שלישי תתקיים הערכת מצב מחודשת, ובהתאם לה יימסרו עדכונים נוספים".

כזכור, עשרות בני אדם נפצעו הערב בנפילה של טיל איראני בערד, מהם עשרה במצב קשה. הוכרז אירוע רב נפגעים, וכוחות רבים נמצאים בזירת הנפילה. גם מסוקים הוזנקו למקום כדי לסייע בפינוי הפצועים. מדובר בפגיעה ישירה של טיל איראני בעיר בדרום, שעות בודדות לאחר פגיעה ישירה של טיל איראני בדימונה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו: זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים. הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה".