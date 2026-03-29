סיור דיפלומטי חסר תקדים במפרץ: נשיא אוקראינה חתם על הסכמי הגנה היסטוריים עם סעודיה, האמירויות וקטר. קייב תספק למדינות המפרץ טכנולוגיות מתקדמות וניסיון מבצעי שנצבר בשדה הקרב מול הכטב"מים האיראניים, בתמורה לשיתוף פעולה ביטחוני וכלכלי רחב היקף (בעולם)
אחרי שאירח באולפן ניאו־נאצים, תומכי חמאס ומכחישי שואה, אייקון התקשורת השמרני טאקר קרלסון כבש את דוחא | בריאיון מתוקשר עם ראש ממשלת קטאר, שבמהלכו דיבר על הפצצה הכושלת של ישראל והכריז "מחר אני קונה בית בקטאר" - קרלסון הצית מחדש את השמועות עליו: האם הוא מבקר עצמאי או שליח שמלטף את האינטרסים של קטאר? (חדשות בעולם)
בתזמון מופלא, ביקר זקן חברי מועצת
הרבנות הראשית הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן במתקן התעשייה האווירית, שעות ספורות לפני התקיפה בקטאר| הגרי"ד שביקר במקום להכין את לב העובדים לקראת הימים הנוראים, חזקם ועודדם מתוך דברי אמונה וביטחון (חרדים - חדשות)
ככל שחולף הזמן מתבררים עוד פרטים על ניסיון החיסול בבירת קטאר, שעד עכשיו לא ברור האם הוא הצליח ומה קורה עם בכירי חמאס שהיו אמורים להיות במבנה שהופצץ | וגם: מדוע ישראל חששה לחסל את בכירי חמאס על אדמת טורקיה (חדשות בעולם)
דובר צה"ל ושב"כ אישרו לפני זמן קצר בהודעה דרמטית על תקיפה שבוצעה בלב הבירה הקטארית כנגד בכירי חמאס | מוקדם יותר דווח על פיצוצים עזים שנשמעו בבירה, דקות לאחר מכן כאמור יצאה ההודעה הרשמית | "ננקטו צעדים למנוע פגיעה בבלתי מעורבים", נכתב בהודעה | לפי דיווח סעודי, בכיר חמאס חליל אל חיה חוסל בתקיפה | שם המבצע: "פסגת האש" כל הפרטים (חדשות)
בכירים בישראל מעדכנים כי תשובת חמאס להסכם אפשרי לשחרור החטופים היא "טובה יותר" מהקודמת, אך הפערים עדיין עמוקים – בעיקר סביב מפתחות השחרור ונסיגת צה"ל. הגורמים ממשיכים לבחון את ההצעה לפרטיה, ובודקים אם ניתן יהיה לבנות עליה בסיס להתקדמות (מדיני)
המשלחת הישראלית תישאר בדוחא בירת קטאר ביממות הקרובות כדי לקבל את תשובת חמאס במגעים האיטיים לעסקה | במערכת הביטחון פועלים בימים אלה לעצב את מרחב החיץ החדש מול רצועת עזה מדובר בשטח שיכלול תשתיות ביטחוניות, מערכות תצפית וטכנולוגיות מתקדמות, לצד תשתיות אזרחיות כמו מים וחשמל, על מנת לאפשר שליטה ביטחונית הרמטית (צבא)
בישראל ממתינים לקבלת תשובת ארגון הטרור חמאס, לאחר שבירושלים העבירו את ההצעה החדשה למתווכות - במהלך השבוע שעבר | בכירי חמאס בדוחא נוטים לתמוך בהצעה הישראלית, אך מחכים לתשובה - מראשי 'חמאס עזה' | בכיר אמריקני: "אם לא יהיה הסכם הפעם זו תהיה אשמת חמאס באופן מלא" (מדיני)
לפי דיווח בערוץ "אל-ר'ד" המצרי, חמאס הביע הסכמה עקרונית למפת נסיגה עדכנית שהציגה ישראל במסגרת השיחות בדוחא – הכוללת נסיגה מציר מורג והצטמצמות כוחות צה"ל באזורים מרכזיים. היום צפוי המו"מ להתמקד בסוגיית מפתחות השחרור בעסקת החטופים (מדיני)
בעקבות הקיפאון המשמעותי במגעים בין ישראל לחמאס שמקרטעים בקטאר, ראש הממשלה הנחה להחזיר חלק מצוות המשא ומתן מדוחא ולהשאיר שם דרגי עבודה עד שתחול התפתחות משמעותית במגעים לשחרור חטופים | סביבת נתניהו: "ישראל מסכימה להצעה האמריקנית להשבת החטופים, המבוססת על מתווה ויטקוף" (מדיני)
המשלחת הישראלית השוהה בדוחא, הניחה במהלך הימים האחרונים הצעה חדשה להשגת עסקת חטופים, המבוססת על מתווה ויטקוף | ההצעה כוללת את שחרורם של כעשרה חטופים חיים ומחצית מהחללים, בתמורה להפסקת אש של חודשיים | אך למרות ההצעה, בחמאס עדיין מתעקשים על סיום המלחמה, מה שמקשה על קידום עסקת החטופים מהצד הישראלי (מדיני)
בישראל עולה הדאגה מחשש לקריסת ההבנות שהושגו בדוחה, וזאת לאור ההתמהמהות של תשובת חמאס לטיוטת ההסכם | הבוקר (רביעי) דיווח אל אח'באר הלבנוני ממקורותיו כי הנהגת החמאס הודיעה בעל פה למתווכים על אישורה לטיוטת ההסכם, אך טרם חתמה על המסמכים הדרושים, משום שהיא ממתינה למפות הנסיגה המפורטות, מחשש שישראל תמסמס את ההתחייבויות (חדשות, מדיני)
בימים אלה נערכת מערכת הביטחון למבצע מורכב של שחרור והשבת החטופים, מבצע שייקרא 'דרך ארץ' | בשעות אלו הצוותים הישראליים בקטאר מקיימים דיונים תכופים ומעדכנים את לשכת ראש הממשלה מדי כמה שעות | עם זאת, עד כה טרם הושלמה החתימה על ההסכם בשל מספר פערים שעדיין נותרו, והמאמצים להשלמת המתווה נמשכים בשעות ובימים הקרובים | עם זאת ראשי המפלגות החרדיות הביעו תמיכה בהצעות ראש הממשלה למרות המחיר (חדשות, עסקת חטופים)