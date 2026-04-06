בסמוך להיכל בית מדרשו הישן ברחוב רש"י בבני ברק, יצא האדמו"ר ממכנובקא בעלזא למעמד שריפת חמץ בצהרי ערב החג | המוני חסידים נדחקו סביב האדמו"ר כדי לחזות בנועם זיו פניו ברגעים הנעלים של ביעור החמץ | האדמו"ר נעמד בסמוך לכבשן האש הבוער, הביט פנימה בריכוז וביטל את החמץ תוך שהוא מוודא כי הוא נשרף כליל כהלכה | לאחר מכן אמר האדמו"ר את נוסח "כל חמירא" (חסידים)
בערוב היום שאב האדמו"ר ממכנובקא בעלזא מים שלנו לקראת אפיית מצות מצווה | בהמשך, נכנס האדמו"ר להיכל בית מדרשו בבני ברק, שם, בטרם החל בבדיקת החמץ מינה כמה מפרחי החסידים לשלוחיו לבדיקת בנייני המוסדות. כנהוג, העניק האדמו"ר לכל שליח נר, נוצה וכף עץ | בהמשך בדק האדמו"ר את החמץ בהיכל ביהמ"ד ואף בארון החשמל (חסידים)
בשיר וקול תודה נחגגה ברוב עוז ושמחה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משבט הלוי, עם הכלה, נכדת האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בת לחתנו הרה"צ רבי ישכר שלמה הלברשטאם, בן האדמו"ר מגורליץ | בשמחה נטלו חלק החסידים משני הצדדים שהריעו בתרועה נוכח האדמו"רים שפיזזו בעוז עם החתן ביום שמחתו (חסידים)
אמש נחגגה בעוז שמחת נישואי נכד האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, עם נכדת האדמו"רים ממעליץ וביאלה ישרי לב | במעמד החופה הותיר האדמו"ר את כל הכיבודים לסבים והסתפק בברכת המזון • בסיום המצווה טאנץ פצח הרבי בריקוד נלהב עם נכדיו הרכים • (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדו של האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, נערך בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות שמחת ה"חתן מאהל" | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה המורחבת ומקצת ממקורבי החצר | בשיאו של השמחה לאחר דברי הכיבושין, פצח החתן בריקוד המסורתי לפני הכלה לקול שירת הנוכחים (חסידים)
האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל בית מדרשו המרכזי בבני ברק | במהלך הטיש, חדי העין יכלו להבחין בהנהגתו המוקפדת של האדמו"ר, אשר נזהר מחשש ברכה בעת אכילת ה'ליפטן', ובשל כך הכניס חתיכת חלה לתוך הצלחת כדי לצאת ידי חובה ובכך להימנע מברכת העץ או האדמה | בסיום הטיש חולקו לאלפי החסידים ערכות אישיות בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אשר זכו לברכתו המיוחדת של הרבי (חסידים)
במעמד מיוחד שהתקיים בירושלים, הכריז האדמו"ר ממכנובקא בעלזא על מינוי בנו, הרה"צ רבי אהרן רוקח, לרב הקהילה בירושלים | האירוע ציין את מעבר הקהילה למבנה קבע מפואר ברחוב עלי הכהן, לאחר תקופה ללא משכן קבוע | במהלך הערב גייסו החסידים למעלה מ-4 מיליון ש"ח לשיפוץ המבנה, שיכלול בית מדרש, אולם שמחות ומרכז קהילתי שוקק | א. אייזנבאך מגיש תיעוד (חסידים)
בקומת השטיבלעך שבבניין המפואר של חסידות מכנובקא בעלזא בבני ברק, נחגגה שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר. הכלה היא בת לבנו הרה"צ אהרן רוקח, חתן אב"ד ראצפערט ברזיל; עם החתן, בנו של הרה"ג ניסן משה גראס, בן האדמו"ר מהאלמין וחתן הרה"צ יצחק אייזיק כהנא מספינקא (חסידים)
תיעוד מרומם מטיש 'זאת חנוכה' בחצר הקודש מכנובקא בעלזא | בתיעוד ניתן להבחין באדמו"ר כשהוא חבוש בקאלפיק, מלבוש אותו החל לחבוש בעיתות מיוחדות רק בשנים האחרונות | כמנהג החסידות, שולחן הטיש נותר גלוי ללא מפה לבנה | צפו (חסידים)
עטור במלבושי שבת לתפארה היות ונמצא בתוך שבעת ימי המשתה לנישואי נכדתו, הדליק האדמו"ר ממכנובקא בעלזא את נר הראשון של חנוכה בהיכל בית מדרשו הגדול בבני ברק | במעמד השתתפו רבנים רומי מעלה המקורבים לחצר הקודש | לאחר המעמד ערך הרבי טיש לחיים כנהוג, ונשא אמרות קודש (חסידים)
בקול ששון וקול שמחה נחגגה באולם מקומי בבני ברק, שמחת אירוסי נכד האדמו"רים ממכנובקא בעלזא, ושאץ, החתן בן להרה"צ ר' נפתלי מושקוביץ, והכלה בת הרה"צ ר' שמעון נתן נטע רוזנפלד | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים נעלים מקרב בני המשפחה והעיר (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי החתן בן הרה"צ ר' מרדכי אורי אנגלמן, מרבני ראשון לציון, עם הכלה בת הרב יוסף וואלפין | בשמחה בלטה במיוחד השתתפותו של האדמו"ר מקרלין לצד האדמו"רים ממחנובקא בעלזא, וואסלוי, שומרי אמונים, זוטשקא, זקן המשפיעים החסידים הרה"צ רבי אהרן טוסיג, הראשל"צ הגר"ד יוסף, ועוד רבנים מכובדים (חרדים)
בצעד היסטורי ישבות האדמו"ר ממחנובקא בעלזא ע"י שריד בית מקדשנו ה'כותל המערבי', יחד עם נגידי החסידות, במטרה קדושה לגייס סכומי כסף עצומים עבור מוסדותיו הק' בבית שמש | לקראת השבת יופיע הגה"צ אב"ד לימנוב ארה"ב (חסידים)
מעמד מרגש נערך אמש ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, שם נסגר קטע הכביש עד ל'כיכר ברטנורא', עם צאתו של האדמו"ר ממחנובקה בעלזא, מבית מדרשו – כשהוא נוסע לאיטו ברכבו | לאורך הציר, המתינו מאות חסידים נרגשים שהחזיקו בידיהם לפידי אש בוערים, וקיבלו את פני הרבי באהבה ובדבקות, מתוך שירה | כך נחתם חודש גדוש ועמוס ביראת שמים, בצל קודשו של האדמו"ר, אשר הרעיף מהודו הרוחני על חסידיו הרבים, במועדים, בטישים, בשיחות ובמעמדי קודש (חסידים)
שעה קלה לאחר שסיים האדמו"ר מטשערנוביל לומר את הסליחות בהיכל ביהמ"ד הגדול של מכנובקא בעלזא בבני ברק, צעדו לתוככי בית המדרש, מאות חסידי מכנובקא בעלזא לאמירת הסליחות ברוב עם הדרת מלך, כשהאדמו"ר עובר לפני התיבה, בנוסח המלבב מדור דור של אדמו"רי החסידות | לאחר אמירת הסליחות התפלל הרבי תפילת שחרית עם כל הקהל הקודש, וסיים ספר תהילים כנהוג (חסידים)
התרגשות כבירה בקרב חסידי מכנובקא בעלזא עם הישמע הבשורה המרנינה בשמחת אירוסי נינתו הבכורה של האדמו"ר, עם החתן נכד האדמו"רים מנדבורנה ירושלים ויארסלוב • שמחת התנאים תיערך בימים הקרובים בהשתתפות כלל החסידים (חסידים)
יום כ"א באב התקדש לדורות בקרב אלפי חסידי בעלזא בכל קצווי תבל - יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר מבעלזא זי"ע | צפו בתיעוד ממראות יום ההילולא בצל קודשו של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, החל מעריכת השולחן הטהור, עליה לציון, תפילת שחרית וטיש לחיים בהאי יומא רבא, במרכז החסידות בבני ברק (חסידים)
במהלך סוף השבוע האחרון, התקיימה מסיבת סיום חגיגית לתלמידי תלמוד תורה מחנובקא בעלזא בבני ברק, לציון סיום לימוד חמשת חומשי תורה|יצוין כי תלמוד התורה ידוע בכך שהתלמידים בו יוצאים לחופשת הקיץ מאוחר יחסית, כאשר השנה הסתיימו הלימודים רק ביום שישי האחרון, למשך שבוע אחד בלבד (חסידים)