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בריסק פינת מכנובקא; כך ציינו שנתיים למהפכה הבריסקאית בישיבה החסידית

שנתיים להקמת הישיבה הגדולה מכנובקא בעלזא בירושלים: הורי התלמידים וראשי המוסדות התכנסו לכנס יסוד מיוחד של "הוועד" | בהוראת האדמו"ר, צוות הרמי"ם מבוסס על תלמידי ישיבת בריסק שהצליחו להפוך את המקום לאחת הישיבות הלמדניות בזכות שילוב דרך הלימוד הבריסקאית | צפו בתיעוד מהכינוס (עולם הישיבות)

הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)

אחת ההפתעות הגדולות בעולם הישיבות החסידיות הוא ללא ספק, הישיבה הגדולה של מכנובקא בעלזא בירושלים, שמסיימת עתה את שנתה השנייה, ובזמן קצר זה יצא שמה כאחת הישיבות החסידיות הלמדניות.

בהוראתו של האדמו”ר ממכבנוקא בעלזא, הושם עיקר הדגש על בחירת צוות הרמי”ם תלמידי ישיבת בריסק, ועל דרך הלימוד הבריסקאית הכובשת. ואכן, כבר בשנתה השנייה מונה הישיבה קרוב למאה וחמישים בחורים מצויינים, מקהילת מכנובקא ומשאר קהילות הקודש. 

הורי התלמידים התכנסו לכנס חיזוק מיוחד בראשות הצוות הנכבד, עם יסוד הועד לישיבה הגדולה, שליחי האדמו”ר להעמדת וביסוס הישיבה.

את ההתכנסות ניהל ביד רמה ראש הישיבות של מכנובקא, הרה"ג ר' יעקב יהושע ענגלנדר, בנו של פטרון המוסדות רבות בשנים, הנגיד הרב אליש ענגלנדר מאנגליה. בדבריו שיבח ראש הישיבות את מקים וראש הישיבה הגדולה, הגר”י ליברמן, שבעצה אחת מרימים את קרן התורה בעולם הישיבות החסידי.

את ברכת האדמו”ר הביאו חתנו הגדול רב הקהילה, הגרי”מ מושקוביץ, ובנו הרה”צ רבי שלום רוקח, רב הקהילה בביתר.

את משא החינוך נשא המשפיע הותיק הגה”ח רבי מרדכי אריה פרידמן, והמג”ש הגר”מ סגל

הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)
הכינוס במכנובקא בעלזא (צילום: שלומי טריכטר)

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