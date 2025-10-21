שנתיים להקמת הישיבה הגדולה מכנובקא בעלזא בירושלים: הורי התלמידים וראשי המוסדות התכנסו לכנס יסוד מיוחד של "הוועד" | בהוראת האדמו"ר, צוות הרמי"ם מבוסס על תלמידי ישיבת בריסק שהצליחו להפוך את המקום לאחת הישיבות הלמדניות בזכות שילוב דרך הלימוד הבריסקאית | צפו בתיעוד מהכינוס (עולם הישיבות)
מעמד תפילה נדיר ומרגש נערך אמש, על קברו של מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל בורשה, כאשר לאחר אמירת פרקי התהילים והתפילות במקום, סיפר הגרש"י מלר סיפורים שלא היו ידועים עד כה על קבורתו של הגר"ח מבריסק זי"ע (חדשות חרדים)
אמש (שלישי) נחגגה בעיה"ק ירושלים שמחת הבר מצוה לנכד ראש הישיבה הגאון ר' דוד פיינשטיין, חתן המצוות בן לחתנו הגאון ר' אריה לייב הלטוסקי, מראשי ישיבת 'נייפעסט' | כנהוג בבית בריסק אמר חתן המצוות את הדרשה - פשעטיל במשך 5 פעמים, כשהקהל אינו עוצר את החתן בשירה באמצע דרשתו (חרדים)
הרב משולם דוד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, מראשי ישיבת בריסק בירושלים, היה דמות תורנית משפיעה שהעמיד תלמידים הרבה | שורות קצרות לזכרו של ממשיך שושלת הזהב לבית בריסק בכל פרטיה ודקדוקיה | להגדיל תורה ולהאדירה (יהדות ואקטואליה)