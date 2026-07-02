אנחת רווחה בעולם התורה; ראש ישיבת בריסק הגרא"י סולובייצ'יק שוחרר לביתו

אנחת רווחה גדולה ותחושת הודיה עמוקה אופפת הבוקר את היכלי התורה, עם קבלת הבשורה הטובה כי בחסדי שמיים המרובים, שוחרר לביתו ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק, לאחר שהיה מאושפז במהלך השבועות האחרונים בבית החולים בעקבות הידרדרות חמורה במצבו הרפואי.

כזכור, כבר במהלך השבוע שעבר החלו הרופאים לבחון את אפשרות שחרורו, אולם אז חלה נסיגה פתאומית ומדאיגה במצבו. ראש הישיבה הועבר בדחיפות למחלקת טיפול נמרץ, שם נאבקו הרופאים במשך מספר ימים עד שהצליחו לייצב את המצב. בימים האחרונים חל שיפור משמעותי במדדיו, ואתמול (רביעי) החליטו הרופאים כי ניתן לשחררו להמשך החלמה בביתו.

מקורביו של ראש הישיבה מדגישים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הגרא"י עדיין שרוי בחולשה גדולה מאוד, וכי הוא זקוק למנוחה מוחלטת בביתו. בשל כך, ראש הישיבה לא ישוב להיכל הישיבה ולא ימסור את שיעוריו המפורסמים בתקופה הקרובה, עד להחלמתו המלאה והשלמה בקרוב.

במהלך השבועות האחרונים נערכו עצרות תפילה וזעקה המוניות בארץ ובתפוצות, כאשר אלפי תלמידים ובוגרים קרעו שערי שמיים לרפואתו. רגע מרגש במיוחד נרשם במוצאי השבת האחרונה, כאשר קהל אלפים מבוגרי ותלמידי הישיבה, יחד עם רבני בריסק, התכנסו לתפילת רבים ברחבת הכותל המערבי.

תלמידי הישיבה מבהירים כי למרות הבשורה המעודדת, התפילות אינן פוסקות: אמש, מיד בתום סדר הלימוד, נערך עצרת תפילה מיוחדת בהיכל הישיבה. כמו כן, מחר (שישי) תתקיים תפילת רבים של בני הישיבה במתחם קבר רחל אמנו.

הציבור נקרא להמשיך לעורר רחמי שמיים מרובים עבור הגאון רבי אברהם יהושע בן עטיל, לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל, שיוכל לחזור לאיתנו הראשון ולהמשיך בהרבצת התורה ובהנהגת הישיבה מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא.