לאחר שבועות מורטי עצבים של אשפוז, חרדה ותפילות ברחבי העולם היהודי, שוחרר אתמול ראש ישיבת בריסק, הגאון רבי אברהם יהושע סולובייצ'יק מבית החולים • המקורבים מבהירים: ראש הישיבה עדיין חלש ולא ישוב למסור שיעורים בתקופה הקרובה • מחר עצרת תפילה בקבר רחל (חרדים)
דובר צה''ל בערבית, פרסם היום תיעוד מיוחד איך נראה עז אלדין אל-חדד, מפקד חטיבת עזה של חמאס, בתמונה שנמצאה בתוך מנהרה בעזה | "פחד עמוק ורצון להסוות את עצמו ולהיעלם - בעוד שחמאס מקדם את נרטיב ה"רעב" לעולם" (צבא)
לפי מספר דקות הסתיימה פעילות כוחות ההצלה בבית החולים סורוקה בבאר שבע | "האירוע בבית החולים הסתיים, ללא נפגעים וללא לכודים" | עוד נאמר: כי "ההיערכות המוקדמת, בשילוב התגובה מהירה ושיתוף פעולה בין-ארגוני, הם שהובילו לסיום האירוע בשלום" (חדשות)
ראש הישיבה הגר"ד לנדו שליט"א עבר הבוקר ניתוח דחוף בבית הרפואה מעיני הישועה בבני ברק | הוא נמצא כעת בחדר התאוששות והציבור נקרא להמשיך להעתיר בתפילה להחלמתו השלמה של מרן רבי אפרים דוב בן דבורה לרפו״ש (חרדים)