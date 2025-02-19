שנתיים להקמת הישיבה הגדולה מכנובקא בעלזא בירושלים: הורי התלמידים וראשי המוסדות התכנסו לכנס יסוד מיוחד של "הוועד" | בהוראת האדמו"ר, צוות הרמי"ם מבוסס על תלמידי ישיבת בריסק שהצליחו להפוך את המקום לאחת הישיבות הלמדניות בזכות שילוב דרך הלימוד הבריסקאית | צפו בתיעוד מהכינוס (עולם הישיבות)
גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, נטלו חלק בשמחת השבע ברכות שערך הנגיד הרבני אליהו ענגלענדער מלונדון, לרגל נישואי נכדתו, הכלה בת בנו הרה"ג רבי יעקב יהושע ענגלענדער ראש ישיבות מחנובקא בעלזא | בשיאה של השמחה, הופיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שיצא במחול מיוחד עם הנגיד | צפו בתיעוד (חסידים)
בעריכת שולחנו של האדמו"ר ממכבנוקא בעלזא שולבה גם שמחת השבע ברכות לרגל נישואי נכדתו של נגיד החסידות, הרבני הנגיד אליש אנגלנדר מלונדון, בת לבנו הרה"ג ר' יעקב יהושע אנגלנדר, ראש ישיבת מכנובקא בעלזא | את הטיש ערך האדמו"ר במרכז החסידות ההולך ונשלם לתפארת בבני ברק (חסידים)