בעיצומה של סופת השלגים העזה שפקדה את ארה"ב בשבוע שעבר, נערך הדינר השנתי המפואר לטובת החזקת מתיבתא 'עץ חיים' של חסידות באבוב | המעמד נועד עבור גדולי נגידי החסידות ותומכי מוסדות התורה | את שולחן הכבוד פיאר בנוכחותו האדמו"ר מבאבוב, שהגיע למרות מזג האוויר הסוער כדי לחזק את ידי תומכי המתיבתא| במהלך המסיבה נשא האדמו"ר אמרות קודש ובהמשך עברו הנגידים לפני האדמו"ר להתברך (חסידים)
התוכנית שהפכה למהדורת החדשות המרכזית של המגזר החרדי תופיע מידי ערב באתר והערב במהדורה - גדולי ישראל בהתייחסות כואבת לאירועי אמש | המשטרה "שלפה" את המסמכים - צה"ל הודף את הטענות | האם מערכת המשפט תדרוס את הכותל המערבי? כל הפרטים על הדיון מחר | כאב בן 30 שנה נמחק בשיחת טלפון: הסיפור שחסידי ויז'ניץ לא מעכלים | תיכוניסטים חרדים וחסידי קוז'ניץ בשיתוף פעולה חריג במרדף אחרי השלג (מעייריב)
מטוס של חברת התעופה פורטר איירליינס שהגיע מטורונטו החליק ממסלול ההמראה בשדה התעופה הליפקס סטנפילד בליל רביעי | "המטוס הושבת לאחר הנחיתה, מספר מסלולים נסגרו לפעילות מטוסים", מסרו גורמים רשמיים בשדה התעופה | הגורמים מסרו כי כל הנוסעים הועברו בבטחה מהמטוס לבניין הטרמינל לאחר התקרית | צפו בתיעוד (תעופה)
הנשיא הסורי אחמד אל-שרע, הותיר את הדיפלומטים במוסקבה פעורי פה כשבחר להחמיא לוולדימיר פוטין דרך אזכור צבאי יוצא דופן | בעוד השניים דנים בייצוב המזרח התיכון ובשיקום היחסים בין דמשק למוסקבה, הפכה ההערה הבלתי שגרתית על "עמידות העם ומזג האוויר" לשיחת היום בקרמלין (חדשות בעולם)
שיבושי ענק ב-34 מדינות: סופת "פרן" משתקת את ארה"ב עם מיליון מנותקי חשמל ומניין הרוגים שעולה בשיא החורף | מניו מקסיקו ועד ניו אינגלנד, המדינה נאבקת בקור קיצוני שגורם לעצים להתפוצץ ומשאיר את נמלי התעופה המרכזיים שוממים לחלוטין (חדשות בעולם)
גל קור קיצוני וסופת שלגים שמשתוללת בחוף המזרחי של ארצות הברית הביאו לביטולן של עשרות טיסות, בהן גם טיסות מישראל ואליה | מספר טיסות של חברות התעופה אל על, דלתא ויונייטד בוטלו או נמצאות בסכנת ביטול מישראל ואליה | כל הפרטים (תעופה)
בעוד בישראל מתמודדים עם מטרי גשם מקומיים, בבירה הרוסית נשברו שיאי קור שלא נראו שנים | המשטרה עברה לסוסים והמפלסות נתקעו, מוסדות הלימודים נמשכים כסדרם | וגם, המבצע הלילי של בני הקהילה להצלת קשישים | תיעוד מקפיא (חרדים בעולם)
הזמר ליפא שמלצר ובנו, חזרו הלילה מאירוע, במהלך הנסיעה החליקו השניים עם רכב המרצדס היוקרתי ובנס גדול, הם יצאו בריאים ושלמים; "ראיתי את המוות מול העיניים, ניצלנו בנס", סיפר שמלצר ל'כיכר השבת' | תיעוד מהתאונה (חדשות חרדים)