בראש פמליה מצומצמת של חסידים ואנשי מעשה, יצא האדמו"ר מסקאליע למסע הקודש של השתטחות על קברי אבות במדינת פולין | במהלך המסע פקד האדמו"ר את ציוני אבות החסידות, שם העתיר לישועת הכלל והפרט בעת הזאת | לאחר ימי התעלות ונשגבים, שב האדמו"ר למעונו בבורו פארק שבארצות הברית (חסידים)
תיעוד מרגש מחצר הקודש סקאליע בבורו פארק, שם ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור לכבוד יום הפורים | כמיטב המסורת, ה'פורים רב' ישב לצדו של הרבי ושימח את לב הנאספים בדברי חכמה וחידודים המותאמים לרוח היום הנשגב | חסידים ואנשי מעשה נהרו להשתתף בטיש המרומם, שהיה גדוש בשמחה יהודית ובהתעלות (חסידים)
עם סיום ימי השובבי"ם הוזמן האדמו"ר מסקאליע למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבה קטנה "שפע חיים" דחסידי צאנז קלויזענבורג במונסי | האדמו"ר נשא משא מרתק שעסק בחובת השעה ובעמלה של תורה, תוך שהוא מתבל את דבריו בסיפורי צדיקים ובהדרכות מעשיות לעלייה בתורה וביראת שמיים בדרכי החסידות (עולם הישיבות - חסידים)
לרגל שמחת נישואי נכדו, החתן בן לחתנו האדמו"ר מסקווירא גרינוויל, עם הכלה נינת האמו"רים מויז'ניץ וסקווירא, ערך האדמו"ר מסקאליע שמחת שבע ברכות לחסידיו בבורו פארק | בשמחה השתתפו אדמו"רי ורבני העיר שנהרו בהמוניהם לברך את האדמו"ר בימי שמחתו (חסידים)
מתוך התרגשות דקדושה והתעלות רבתי זכו כלל חסידי סקאליע לחגוג בשמחת נישואי החתן, בן זקוניו של האדמו"ר מסקאליע, אשר נישא אל ב"ג הכלה בת הרה"ג ר' אליעזר שטרנבוך, בן הגה"צ ראב"ד אנטווערפן זצ"ל וחתן הגה"צ דומ"ץ באבוב | בשמחה הגדולה נטלו חלק כל אדמו"רי בורו פארק לצד המוני חסידים ואנשי מעשה מכל רחבי ארה"ב (חסידים)
בורו פארק החסידית חגגה שבוע שעבר שמחת נישואי נכד האדמו"ר מסקאליע, בן לבנו הרה"צ רבי ברוך פינחס גולדשטיין, אב"ד סקאליע ב"פ, ונכד האדמו"ר מזידיטשוב וויליאמסבורג, הכלה בת הגה"צ ר' משה אהרן פיליפ, אב"ד פרמישלאן פלטבוש ונכדת הגה"צ אב"ד טשנגר לונדון | בשמחה השתתפו מאות חסידים והמוני אדמור"ים ורבנים מכל החצרות (חסידים)
האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט השוהה בימים אלו בארה"ב לרגל שמחת נישואי נכדתו הערב (רביעי) בבורו פארק, ביקר בימים האחרונים בבתי אדמו"רי העיר והזמינם להשתתף בשמחתו הגדולה | האדמו"רים קידמו את פניו ברוב כבוד והרחיבו בנועם שיח במשך זמן ניכר (חסידים)
בבית המדרש סקוליא במרכז שכונת בורו פארק בארה"ב, נערכה שמחת הברית לנכד האדמו"ר ונכד לראש ישיבת 'תורה ודעת' | האדמו"ר מסקוליא כובד בסנדקאות, ובאמירת הברכות כובד האדמו"ר מרחמסטריווקא ארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)