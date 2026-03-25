בצעד דרמטי שצפוי לשנות את פני המערכה מול טהראן, האיחוד האירופי קרוב להכרזה היסטורית על משמרות המהפכה כארגון טרור לצד דאעש וחמאס |ראש מדיניות החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס: "אם אתה פועל כטרוריסט, עליך לקבל יחס של טרוריסט" (חדשות בעולם)
לאחר שצרפת, איטליה וגרמניה הביעו תמיכה במהלך להכרזת משמרות המהפכה כארגון טרור, ההחלטה צפויה לקבל אישור סופי מחר | שר החוץ הצרפתי, ז’אן-נואל בארו, כתב כי “הדיכוי הבלתי נסבל של ההתקוממות השלווה של העם האיראני אינו יכול להישאר ללא מענה" (בעולם)
אחרי דברי נתניהו אמש לפיהם "מדינת ישראל הוציאה חלק מהאחים המוסלמים אל מחוץ לחוק", שהוסיף כי "אנחנו נשלים את הפעולה הזאת בקרוב", בישראל פירשו כי הוא רומז על הוצאת מפלגת רע"מ של התנועה האסלאמית מחוץ לחוק | היום יו"ר רע"מ מנסור עבאס עולה להתקפה נגד נתניהו (פוליטי)
נשיא ארה"ב טראמפ הודיע הערב כי הוא מתכוון להכריז על האחים המוסלמים כארגון טרור זר | ראש הממשלה בנימין נתניהו שיבח את הנשיא דונלד טראמפ על החלטתו להוציא מחוק לחוק את ארגון האחים המוסלמים ולהגדיר אותו כארגון טרור | "זה ארגון שמסכן את היציבות ברחבי המזרח התיכון" אמר (בעולם)
מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה נשא נאום חריף בו התייחס לסוגיית פירוק הארגון מהנשק | לדבריו: "הצלחנו להרתיע את ישראל במשך 17 שנה, וזה נחשב להישג יוצא דופן", כשהוא מוסיף ומאיים: "לא נוותר על הנשק שמגן עלינו מפני אויבנו" (צבא וביטחון)
חבר להקת kneecap שהניף דגל חיזבאללה במהלך הופעה בסוף השנה שעברה עומד לדין לאחר שהניף דגל חיזבאלה במהלך מופע | לדבריו, הדגל הוגש לו על ידי החוגגים וטען כי אין פסול במעשיו | במופע נשמעו קולות "חמאס עולה", "חיזבאללה עולה" (בעולם)
הפרקליטות הגיעה להסדר עם מי שעמד בראש החוליה שתכננה לרצוח את השר בן גביר, והצדדים סיכמו על עונש של 11.5 שנות מאסר| בן גביר: "מי שמודה שתכנן לרצוח שר, להקים ארגון טרור ולפגע באזרחים - לא אמור לראות אור יום" (חדשות)
הפרלמנט הבריטי חוקק היום חוק שהכריז על ארגון פלסטיני בבריטניה כארגון טרור | ההחלטה התקבלה בממלכה לאחר שחברי הארגון "פעולה עבור פלסטין" פרצו בחודש שעבר לבסיס צבאי והשחיתו שני מטוסי תדלוק צבאיים, בנוסף לפעולות נוספות נגד חברות ישראליות ובריטיות (חדשות)
שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם על צו מיוחד שבמסגרתו הוכרזו הבנק המרכזי של איראן, שני בנקים איראניים נוספים, חברה של הכוחות המזוינים של איראן ושלושה מבכיריה – כארגוני טרור וכפעילי טרור | הוא הסביר כי זה "נפגע במקומות שהכי כואבים למשטר האייתולות. אין לאף גורם משטר שעוסק בטרור חסינות, נכה בציר הרשע האיראני בכל מקום שבו הוא פועל" (צבא)