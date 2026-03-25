שר החוץ סער דורש מהאו"ם: הכריזו על חיזבאללה כארגון טרור

שר החוץ גדעון סער שלח היום (רביעי) מכתב חריף למועצת הביטחון של האו"ם, באמצעות הנשיאה התורנית ארצות הברית, ובמקביל העביר אותו למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש.

במכתב מפרט השר את התקפות הטרור החמורות של חיזבאללה מאדמת לבנון ודורש נקיטת צעדים נחרצים נגד הארגון ונגד המשטר האיראני שמפעיל אותו.

המכתב מגיע על רקע המשך ההפרות החמורות של הסכמי הפסקת האש מנובמבר 2024, כאשר חיזבאללה ממשיך לתקוף את ישראל בהכוונה ובמימון איראני. השר סער דורש מהקהילה הבינלאומית להפסיק את השתיקה ולפעול נגד ארגון הטרור שמסכן את יציבות האזור כולו.

3,500 תקיפות מאז תחילת מרץ

במכתבו מפרט השר סער כי מאז ה-2 במרץ שיגר חיזבאללה למעלה מ-3,500 רקטות, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל, כולל מאזורים מדרום לנהר הליטני. "מתקפות בוטות אלו מהוות הפרה של המשפט הבינלאומי וכן של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם", כותב השר, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בהמשך ישיר להתעלמות חיזבאללה מהבנות הפסקת האש.

השר מציין במכתב את הסכנה הקיומית שבה נמצאים תושבי הצפון, שיש להם שניות ספורות בלבד להיכנס למרחבים המוגנים. כדוגמה חמורה הוא מפרט את רצח נוריאל דובין בת ה-27 מהירי, שנהרגה אתמול מירי חיזבאללה. "פעולות חיזבאללה והעימות המזוין המתמשך שהוא מנהל נגד ישראל מאיימות באופן חמור על חיי אזרחי ישראל ופוגעות בריבונות לבנון", נכתב במכתב.

דרישה להכרזה כארגון טרור

השר סער דורש במכתבו גינוי חד משמעי מהקהילה הבינלאומית לחיזבאללה על הפרותיו החמורות, ובעיקר - להגדירו רשמית כארגון טרור. זוהי דרישה שישראל מעלה זה שנים, אך רק בחודשים האחרונים החלה לזכות לתמיכה בינלאומית רחבה יותר. כידוע, כ-40 מדינות כבר הכריזו על משמרות המהפכה האיראניות כארגון טרור, והשר סער מבקש להרחיב את ההכרה הזו גם לחיזבאללה.

בנוסף, פונה השר סער ללבנון ודורש ממנה לקיים את התחייבויותיה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפרק ארגונים חמושים נוספים. "ממשלת לבנון נושאת באחריות להבטיח יישום מלא ויעיל של התחייבויותיה, כולל נקיטת פעולות משמעותיות נגד שליטתו של חיזבאללה במוסדות המדינה", נכתב במכתב. מדובר בדרישה שמשקפת את התסכול הישראלי מהמשך השתלטות חיזבאללה על מוסדות המדינה הלבנונית.