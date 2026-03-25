שר החוץ סער דורש מהאו"ם: הכריזו על חיזבאללה כארגון טרור

שר החוץ גדעון סער שלח היום (רביעי) מכתב חריף למועצת הביטחון של האו"ם, באמצעות הנשיאה התורנית ארצות הברית, ובמקביל העביר אותו למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש.
במכתב מפרט השר את התקפות הטרור החמורות של חיזבאללה מאדמת לבנון ודורש נקיטת צעדים נחרצים נגד הארגון ונגד המשטר האיראני שמפעיל אותו.
המכתב מגיע על רקע המשך ההפרות החמורות של הסכמי הפסקת האש מנובמבר 2024, כאשר חיזבאללה ממשיך לתקוף את ישראל בהכוונה ובמימון איראני. השר סער דורש מהקהילה הבינלאומית להפסיק את השתיקה ולפעול נגד ארגון הטרור שמסכן את יציבות האזור כולו.
3,500 תקיפות מאז תחילת מרץ
במכתבו מפרט השר סער כי מאז ה-2 במרץ שיגר חיזבאללה למעלה מ-3,500 רקטות, טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר ישראל, כולל מאזורים מדרום לנהר הליטני. "מתקפות בוטות אלו מהוות הפרה של המשפט הבינלאומי וכן של החלטות מועצת הביטחון של האו"ם", כותב השר, תוך שהוא מדגיש כי מדובר בהמשך ישיר להתעלמות חיזבאללה מהבנות הפסקת האש.
השר מציין במכתב את הסכנה הקיומית שבה נמצאים תושבי הצפון, שיש להם שניות ספורות בלבד להיכנס למרחבים המוגנים. כדוגמה חמורה הוא מפרט את רצח נוריאל דובין בת ה-27 מהירי, שנהרגה אתמול מירי חיזבאללה. "פעולות חיזבאללה והעימות המזוין המתמשך שהוא מנהל נגד ישראל מאיימות באופן חמור על חיי אזרחי ישראל ופוגעות בריבונות לבנון", נכתב במכתב.
דרישה להכרזה כארגון טרור
השר סער דורש במכתבו גינוי חד משמעי מהקהילה הבינלאומית לחיזבאללה על הפרותיו החמורות, ובעיקר - להגדירו רשמית כארגון טרור. זוהי דרישה שישראל מעלה זה שנים, אך רק בחודשים האחרונים החלה לזכות לתמיכה בינלאומית רחבה יותר. כידוע, כ-40 מדינות כבר הכריזו על משמרות המהפכה האיראניות כארגון טרור, והשר סער מבקש להרחיב את ההכרה הזו גם לחיזבאללה.
בנוסף, פונה השר סער ללבנון ודורש ממנה לקיים את התחייבויותיה לפרק את חיזבאללה מנשקו ולפרק ארגונים חמושים נוספים. "ממשלת לבנון נושאת באחריות להבטיח יישום מלא ויעיל של התחייבויותיה, כולל נקיטת פעולות משמעותיות נגד שליטתו של חיזבאללה במוסדות המדינה", נכתב במכתב. מדובר בדרישה שמשקפת את התסכול הישראלי מהמשך השתלטות חיזבאללה על מוסדות המדינה הלבנונית.
איראן - המקור לחוסר היציבות
חלק מרכזי במכתב מוקדש לתפקיד איראן כמפעילה ומממנת של חיזבאללה. השר סער קורא למועצת הביטחון ולמזכ"ל האו"ם להתייחס לאיראן כ"איום על השלום והביטחון הבינלאומיים וכמקור המרכזי לחוסר היציבות האזורי". הוא דורש להטיל על המשטר האיראני את האחריות המלאה להמשך חימוש והעברת כספים לחיזבאללה.
המכתב מדגיש כי התקפות חיזבאללה מתבצעות "לבקשת ובהכוונת פטרונו בטהרן", ומהוות חלק מהאסטרטגיה האיראנית להרחבת השפעתה באזור. השר מסביר כי פעולות צה"ל במרחב דרום לבנון מתבצעות על מנת להגן על תושבי הצפון ולסכל את תשתיות הטרור של חיזבאללה, תוך שמירה על המשפט הבינלאומי.
מהלך דיפלומטי נרחב
המכתב של השר סער הוא חלק ממהלך דיפלומטי נרחב שישראל מובילה בזירה הבינלאומית. לפני מספר ימים נפגש סער עם שר החוץ הצרפתי ז'אן נואל בארו, ובמהלך הפגישה הציג את היקף התקיפות מלבנון - מעל 2,500 שיגורים מאז תחילת מרץ. סער קרא לשר הצרפתי לפעול בזירה האירופית להכרזה על חיזבאללה כולו כארגון טרור, ולא רק על הזרוע הצבאית שלו.
במקביל, ישראל ממשיכה בפעילות מבצעית נגד חיזבאללה. הלילה תקף צה"ל שורת מטרות של ארגון הטרור ברחבי לבנון, בהן מפקדת טרור בדאחייה ותחנות דלק שנשלטו על ידי חיזבאללה ושימשו למימון פעילותו. כמו כן, לוחמי חטיבה 401 חיסלו אתמול חוליית מחבלים שיגרה טיל נ"ט לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.
המכתב מסתיים בקריאה ברורה לקהילה הבינלאומית לפעול. "ישראל תמשיך להגן על עצמה ועל אזרחיה ולפעול בתקיפות נגד כל מבקשי נפשה", מסכם השר סער, תוך שהוא מדגיש כי הכדור נמצא כעת במגרש של האו"ם והקהילה הבינלאומית.
