במעון הקודש של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בשכונת 'מאה שערים' בירושלים, נערך שמחת ה'שבע ברכות' האחרון לנכדתו, בת לחתנו הרה"צ רבי אפרים אהרן לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בירושלים | בשמחה המרוממת השתתפו אדמו"רים ורבנים רמי מעלה, בהם האדמו"רים מויז'ניץ בית שמש, רחמסטריווקא, סקולען, זוועהיל ושומרי אמונים, שאיחלו מזל טוב לאדמו"ר ופצחו בריקוד עם החתן והמחותנים (חסידים)
המונים פקדו השבוע את ציון האדמו"ר מסקולען זצ"ל במונסי, לרגל יום ההילולא • סביב הקבר הוקמו אוהלי תפילה והדלקת נרות, ומערך ריקשות שינע את זקני החסידים מהחניון ועד לציון הקדוש • בין העולים נצפו בניו ונכדיו ממשיכי דרכו בקודש שהעתירו לישועת הכלל והפרט (חסידים)
ביקור הוד ורב רושם ערך האדמו"ר מ'ישועות יעקב' סקולען במוסדות 'חסד לאברהם' במירון | הרבי קיבל כל תלמיד ביחידות, עודדם וחיזקם להמשך עבודת השי"ת | בהמשך ערך הרבי מעמד הדלקה וטיש ייחודי עם תלמידים | צפו בתיעודים המרגשים (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה בקרב מאות חסידיו המתגוררים בארה"ב | החסידים זכו להתחמם לאורו של האדמו"ר בימים נעלים שהיו עבורם כימי חג | האדמו"ר מסקולען נועד ביחידות עם האדמו"ר והעניק קוויטל כאחד החסידים | ראש הישיבה הגאון רבי ירוחם אולשין העניק לאדמו"ר סדרת ספריו תוך שהוא כותב הקדשה אישית בתוך הספר| צפו בתיעוד ענק ממסע הקודש (חסידים)
האדמו"ר מסקולען שהה במהלך השבת האחרונה בניו ג'רזי לצורכי מנוחה, בעידן רעווא דרעווין הגיע אל היכלו של דודו האדמו"ר מסקולען לייקווד שקידמו בכבוד רב | אחר תפילת ערבית והבדלה נפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
במלאת עשרים שנה לפטירתה של הרבנית הצדקנית מסקולען ע"ה, א"ח האדמו"ר הרה"ק מסקולען זי"ע, פקדו בניה ונכדיה האדמו"רים, לצד חתניה הרבנים הדגולים את קברה בבית החיים בעיירת מונסי, שם נשאו תפילה לישועת הכלל והפרט, וכידוע "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים ובזכותן עתידין להיגאל" (חסידים)
לראשונה מאז יסוד דרך החסידות | האדמו"ר מסקולען העניק לאחיו הצעיר את כל מבני המוסדות בווילאמסבורג, ללא שום תמורה | האדמו"ר הידוע בענוותנותו הרבה, התבטא ואמר שבקושי מסתדר עם המוסדות בבורו פארק, ואיך יוכל להתמודד גם עם המוסדות בווילאמסבורג | כל הפרטים בכיכר (חסידים)