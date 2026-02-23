הגה"צ רבי אהרון בירנצוויג, שמתעסק בחינוך בחורי ישיבות, נכנס לחדרו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ושטח בפניו את השאלות הקשות עימן מתמודדים בישיבות | בין היתר התייחס ראש הישיבה בהרחבה לתופעה של שתיית אלכוהול, לימוד תנ"ך וכן על סעודות שבת בישיבות | צפו בתיעוד המלא (חרדים)
המונים התכנסו באולמי 'הדר דימול' לסעודת הילולא מפוארת לכבודו של הצדיק מרעננה, רבי יצחק הוברמן זצ"ל | את שולחן המזרח פיארו רבנים ואישי ציבור בכירים בראשות בנו וממשיך דרכו, רבי שמואל הוברמן | במהלך הערב עברו המשתתפים להתברך בברכת 'לחיים' אצל ממלא מקומו, כאשר האלכוהול נשפך כמים כמיטב המסורת | המעמד נחתם בריקודים סוערים של הקהל (חרדים)
בקרוב צפוי להיפתח במדינה הערבית - סעודיה, חנויות אלכוהול חדשות, במסגרת מהלך שנועד להקל עוד יותר על ההגבלות הדתיות במדינה | בעבר האלכוהול היה זמין במדינה בעיקר דרך דואר דיפלומטי, השוק השחור או ייצור ביתי (בעולם)
כנגד ענקית התעופה האמריקנית "יונייטד איירליינס" הוגשה תביעה ע"י טייס לשעבר של החברה על "אפליה גזענית ונקמה" לאחר שפוטר בשל סירובו להשתתף בתוכנית טיפול בהתמכרויות | הטייס נלחם על קבלת משרתו בחזרה, וכן על שכרו הקודם מהתקופה שבילה מובטל ביונייטד (תעופה)
ביולי האחרון מטוס נוסעים של חברת התעופה הניגרית Air Peace סטה ממסלולו במהלך הנחיתה והחליק על המסלול | על פי תחקיר של רשות הבטיחות הניגרית, הטייס וטייס המשנה נמצאו 'חיוביים לאלכוהול', איש צוות נוסף נמצא 'חיובי לקנאביס' | בחברה מכחישים את הטענות ומאיימים בתביעת דיבה (תעופה)
ברקע גל עליות המחירים בישראל, החברה המרכזית למשקאות הודיעה היום (שלישי) כי היא מייקרת את מחירי האלכוהול שלה בשיעור של עד 4.5% | בין אותם מוצרים שמחירם יעלה, ניתן למנות מותגים פופולרים כמו וויסקי ג'וני ווקר, וודקה סמירנוף ואפרול (כלכלה, בארץ)