ביקור רב רושם עורך בימים אלו על אדמת מרוקו, הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם | האדמו"ר המריא בתחילת השבוע במטוס פרטי, בדרכו להשתתף בשמחת הנישואין לבת הנגיד לייזר שיינר | מלבד ההשתתפות בשמחה, מנצל האדמו"ר את שהותו במדינה לפקוד את קברי הצדיקים הטמונים ברחבי מרוקו, להעתיר בתפילה לישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו "תורת חכם" בירושלים, ערך אמש המשפיע הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | הטיש נערך בשעות המאוחרות של הלילה באווירת רעוא דרעווין ודבקות עילאית, כשקהל המשתתפים מאזין בצמא למאמרי הקודש בענייני כוונות היום וסוד האילן העליון, תוך שירת ניגוני דבקות וכיסופים שנמשכו שעות ארוכות (חסידים)
לאחר שתיעד את עבודת הקודש אצל האדמו"ר מרחמסטריווקא, הצלם שוקי לרר ממשיך לחשוף רגעים אחרונים ונדירים של יום הושענא רבה – הפעם מבית מדרשו של הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מ'תורת חכם' | בתיעוד המיוחד נצפה הגה"צ בשיא עבודת הנענועים של הושענא רבה מתוך דבקות, דקות ספורות לפני כניסת חג שמחת תורה. בהמשך נצפה בחביטת ה"ערבות מורביות" על פי כוונות האר"י ז"ל (חסידים)
לאחר שעות ארוכות של עריכת ה'טיש' המסורתי לכבוד חול המועד סוכות, נכנס הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם, אל היכל בית מדרשו בירושלים, שם ערך את מעמד שמחת בית השואבה | האדמו"ר עודד את השירה בעוז ע"פ תורת הנסתר (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה התקבצו יחדיו בימי הדין לשהות בצילו של האדמו"ר הגה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן | מתחם ענק הושכר במיוחד לתפילות ולעריכת הטישים | שלומי טריכטר מגיש תיעוד מרגעי אש קודש מתחת לטליתו של המקובל, בסיום תפילת מנחה של ראש השנה, שעה ארוכה לאחר צאת החג לפי זמן ר"ת (חסידים)
עם עלותו לכהן פאר על כס אבותיו הק' למעלה בקודש, פקד האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט את בתי האדמו"רים והרבנים בעיה"ק ירושלים, לבקש ברכתם על העול הכבד שהוטל על כתפיו בהנהגת העדה הק' שנותרה כצאן בלי רועה לאחר הסתלקותו של אביו האדמו"ר זצ"ל לשמי מרום | אל האדמו"ר התלוו סגל המשמשים בקודש שזכו לשמש אצל אביו | מ.א. נוימן הצטרף לביקורים ומגיש תיעוד (חסידים)
עטור בבגדי לבן לתפארת, וחבוש קאלפיק על ראשו, ערך האדמו"ר המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן את השלחה"ט לכבוד פסח שני, בשילוב סעודת הילולא לרגל הילולת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס | במהלך הסעודה שילב הרבי בדברי תורה שזורים את ההילולא עם היום הגדול ועורר את הקהל להרבות בצדקה עבור קופת רבי מאיר בעל הנס (חסידים)
האדמו"ר המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן התעטף באבל כבד עם פטירת אחיו היחיד, הרה"צ רבי אברהם שמעון מורגנשטרן זצ"ל מזקני חשובי חסידי גור בארה"ב | במהלך השבוע האחרון עלו ובאו למעונו גדולי וצדיקי ארץ לנחמו בנחמת ציון וירושלים | צפו בתיעוד מסכם מימי בכי אבל הצדיק (חרדים)
אלפים מבני ירושלים ליוו אתמול (שני) למנוחות את הרב אברהם שמעון מורגנשטרן זצ"ל, מחשובי חסידי גור בארה"ב, ואחיו היחידי של האדמו"ר המקובל הרה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, שנפטר במהלך השבת בארה"ב, וארונו הועלה לארץ הקודש להמשך מסע ההלוויה והקבורה ב'הר הזיתים' | צפו בתיעוד (חרדים)
ארונו בא: במהלך השבת נפטר בפתע פתאום האי ותיק וחסיד הרב אברהם שמעון מורגנשטרן ז"ל מחשובי חסידי גור בארה"ב, לאחר שהתמוטט במהלך השבת ונפטר בגיל 65 | מסע ההלוויה יתקיים היום בשעה 14:00 בעיה"ק ירושלים (דיין האמת)
אבל כבד בקהילת גור בבורו פארק | עם צאת השבת בארה"ב הגיעה הידיעה המעציבה על הסתלקותו בפתע פתאום של האי ותיק וחסיד הרב אברהם שמעון מורגנשטרן ז"ל אחר שהתמוטט במהלך השבת ונפטר בגיל 65 | אחיו הוא האדמו"ר הרה"צ רבי יצחק מאיר מורגנשטרן | ההלוויה מחר (שני) בארץ (דיין האמת)