ביקור הוד ורב רושם נערך השבוע בעיר התורה והחסידות בני ברק, כאשר הגה"צ המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, האדמו"ר מתורת חכם, הגיע לביקור מיוחד בבית מדרשו של מחותנו, האדמו"ר מאשלג בני היכלא.

הביקור, שהתמקד בישיבת עיטור הרבנים, המבצר ללימוד הנגלה והנסתר, עורר הדים נרחבים בקרב שוחרי פנימיות התורה. הרי"מ מורגנשטרן מסר שיעור מעמיק וייחודי על כוונות ליל הסדר על פי משנתו של בעל 'הסולם' זי"ע, כשהוא פותח שערי דעת חדשים בכתבי האר"י והזוהר הקדוש.

בעת השיעור ישבו בראש השולחן הגה"צ רבי אליהו אשלג, רב בית המדרש אשלג, והמקובל הרב מאיר מועלם, מראשי הכולל בישיבה.

בתום השיעור נרשמו רגעים מרגשים כאשר הרי"מ פנה להגר"א אשלג ושיתף אותו במאמץ האישי שעשה כדי להגיע: "אף שאני שרוי בחולשה, ביקשתי להתאמץ ולבוא", אמר הרי"מ. הוא הסביר כי הוא רואה בתלמידי הישיבה את חוד החנית של מפיצי הזוהר בעולם כולו.

הרי"מ הוסיף ושיתף כי שמע מבנו, הגה"צ רבי יעקב מורגנשטרן, על השיעור העמוק שמסר האדמו"ר מאשלג בז' אדר במירון בפני מאות מבקשי ה'.

רגע של קורת רוח נרשם כאשר הוגש לידיו של הרי"מ לעיון ראשוני הכרך השלישי של "זוהר בני היכלא" העומד לצאת לאור בקרוב. המקובל עיין בדפים הטריים בשמחה יתירה ואמר כי אין דבר גדול מזה להחשת הגאולה, כפי שהובא במכתבו הידוע של בעל התניא זי"ע.