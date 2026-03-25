לקראת חגי האביב בצל המתיחות הביטחונית מול איראן, המטה לביטחון לאומי מפרסם הערכת מצב חמורה על עלייה באיומי טרור נגד ישראלים ברחבי העולם | הציבור נקרא לנקוט באמצעי זהירות קפדניים, להימנע מאירועים שאינם מאובטחים ולעקוב אחר הנחיות הבטיחות המעודכנות בכל יעד (חדשות בארץ)
לאחר הפיגוע המחריד שהתרחש באוסטרליה, המטה לביטחון לאומי מחדד את המלצות הזהירות לישראלים השוהים בחו"ל | במטה הזהירו כי ניסיון העבר מלמד שיש חשש מתופעות של 'חקיינות' מצד תומכי טרור, אשר עשויים לפעול בהשראת האירוע (צבא ובטחון)
אחרי שהתנגד לתקיפה בקטאר ולמבצע מרכבות גדעון ב', ראש המל"ל צחי הנגבי קיבל הודעה מראש הממשלה נתניהו על כך שמסיים את תפקידו. הנגבי הודיע על כך בהודעה לתקשורת וקרא לחקור את המחדלים שהובילו לטבח 7 לאוקטובר (ביטחון, בארץ)
המטה לביטחון לאומי מפרסם את ההנחיות לישראלים הטסים לחו"ל בתקופה הקרובה, בדגש על חג הסוכות הבא עלינו לטובה | אלו המדינות שאסור להיכנס אליהן, ואלו ההנחיות למי שבוחר לבלות את הימים הבאים בחוץ לארץ (חדשות)
התקופה האחרונה התאפיינה בהמשך מאמצים למימוש פיגועים כנגד יעדים ישראלים ויהודים מצד גורמי הטרור השונים - רובם בהובלת איראן וחמאס. במסגרת זו סוכלו עשרות צירי פיגוע, כשלצד זאת, בחצי השנה האחרונה נרשמו מספר אירועים בולטים של תקיפות פיזיות אלימות ופעילויות טרור לצד מקרי אנטישמיות מילולית והסתה ברשתות החברתיות | אלו היעדים הבולטים (חדשות בעולם)
המל"ל שב ומזהיר את הסיכון לישראלים מפני ביקור בחצי האי סיני | על פי ההודעה: אזהרת המסע נותרה על רמה 4 - איום גבוה והמלצה להימנע מהגעה לאזור | בנוסף נאמר כי "בעת האחרונה התחדדו איומים אלו אל מול הישראלים המתעתדים לבקר באזור" (בעולם)
בעקבות גל האלימות נגד ישראלים השוטף מדינות רבות באירופה וברחבי העולם, במטה לביטחון לאומי יצאו באזהרה חמורה המיועדת לישראלים הטסים לאירועים בחו"ל, ובפרט בשוויץ | "מומלץ להתעדכן באמצעות היישומון של פיקוד העורף על אירועים ואיומים" (בארץ)
ככל שעוברים הימים מאז הטבח הנורא בשמחת תורה, הולכים ומתבררים פרטים נוספים על התפיסות והקונספציות שאחזו בהנהגה הבכירה במדינה | הערב דווח כי במהלך דיון הקבינט המדיני ביטחוני בחודש יולי 2023, המל"ל המליץ לשרים לקבל את עמדתו, ולשמר את הקשר עם קטאר | בלשכת רה"מ הגיבו: "הניסיונות להסיט את הדיון מהמחדל לא יועילו" (חדשות)
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הביע ביקורת חריפה על שיתוף הפעולה בין המל"ל לבין משרדו | הרקע: המשך בדיקת אירועי ה-7.10, שעורך משרד המבקר, הזוכה לשיתוף פעולה מטעם צה"ל ושב"כ, אך נתקל בסירוב של המל"ל (חדשות, פוליטי)
אלפי תושבים נטשו את האי
סנטוריני ביוון בעקבות רצף רעידות אדמה
באזור.
בשל הקרבה הגיאוגרפית
לישראל,
מומחים מעריכים כי
במקרה של רעידה עוצמתית,
פרק הזמן המרבי להתרעה
מפני צונאמי עומד על שעתיים לכל היותר
(חדשות
בארץ)