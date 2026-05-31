אחרי עזיבתו של ראש המל"ל הקודם צחי הנגבי, ראש הממשלה נתניהו הודיע אחר הצהריים (ראשון) על המועמד אותו ימנה לתפקיד החשוב.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע היום על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי (המל״ל) וליועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי.

שמואל בן עזרא, בוגר שב"כ חובש כיפה, מביא איתו למעלה משלושים שנות ניסיון בהגנה על ביטחון המדינה. הוא עמד בראש פרויקט פיתוח טיל היירוט ״חץ 3״ שזכה בפרס ביטחון ישראל. בתפקידו האחרון בשב״כ כיהן במשך ארבע שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר (מקביל לדרגת אלוף), כך לפי הודעת נתניהו.

לבן עזרא תואר ראשון בפיזיקה יישומית (בהצטיינות יתרה), תואר שני בפיזיקה יישומית, תואר שני במנהל עסקים (בהצטיינות יתרה), תואר שני במדעי המדינה בתחום הביטחון הלאומי (בהצטיינות יתרה). הוא בוגר המכללה לביטחון לאומי (בהצטיינות).

ראש הממשלה הדגיש בהודעתו כי "שמואל בן עזרא ניחן בחשיבה פורצת דרך והכרות עמוקה עם עולם הביטחון והטכנולוגיה. לבן עזרא שנות ניסיון רבות בעבודה עם גורמי ממשל בארה"ב וברחבי העולם."

נתניהו הוסיף כי "יסייע לראש הממשלה לבצר את חוסנה הביטחוני, המדיני והכלכלי של מדינת ישראל ולקדמה כמעצמה טכנולוגית עולמית".