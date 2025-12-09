אבל בחולון ובישיבת 'כסא רחמים': בגיל 79 השיב את נשמתו ליוצרה הרב איתן מור ז"ל, אביו של הדיין הגאון רבי גיא מור • המנוח ז"ל התמודד עשרות שנים עם ייסורים קשים שקיבל בדממה • היה קשור בלב ונפש אל ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל • נטמן אמש בין רגבי עפר עיר התורה והחסידות (דיין האמת)
פדוי השבי איתן מור, סיפר הערב במפגש פעילים גדול שקיים שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת תחת הכותרת "האחדות והניצחון", את החוויות מימי השבי, לראשונה מאז שחרורו | מור סיפר: "כל כך רציתי ללכת הביתה, אבל ידעתי שהמלחמה הכרחית להחזרת הביטחון לכל התושבים, אז הייתי אומר תודה שנשארתי עוד יום בחיים, וזה באמת עזר לי" (בארץ)
צביקה מור, אביו של החטוף ששב איתן, העלה טענות חמורות על אפליה מצד אוניברסיטת תל אביב ואמר: "בקשותי החוזרות לשאת דברים בפני קהל סורבו, בעוד שלגורמים אחרים ממשפחות החטופים, המזוהים עם קו פוליטי שונה, ניתנה במה" (כנסת)
איתן מור, ששוחרר מהשבי בעזה אחרי שנתיים, בירך ברכת הגומל בבית הכנסת שנבנה לזכותו. אמו אפרת שיתפה ברגע המרגש בפוסט מיוחד: "נזרקו סוכריות, ירדו דמעות וקולו של איתן נשמע. אמנם לא חזק, אבל מרטיט לבבות" (בארץ)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
בריאיון שהעניקה הבוקר, לקראת חתימה על עסקת חטופים, תקפה אפרת מור את ראש הממשלה ואמרה כי הוא אינו עומד בהבטחותיו. לדבריה, "אם לא יקשיבו לנו נצטרך לשלוף את נשק יום הדין, צעדים שלא ננקטו עד עכשיו" (חטופים)