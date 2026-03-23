בהיכל בית מדרשו בבני ברק ערך אמש האדמו"ר מזוטשקא אמסנא סעודת הודאה להשי"ת לציון יום הצלת זקינו האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זצ"ל מציפורני הרשעים בשואה האיומה |החסידים התרפקו בשירת הלל והודאה על נפלאות הבורא ועמידתו לימין צדיקיו בשנות הזעם | צפו בתיעוד (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בבני ברק חגגו את יום ההצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע, במעמד אדיר בראשות הגה"צ רבי חיים צבי מייזליש | את המעמד האדיר פיארו גדולי הרבנים שחלקם אף נשאו דברים לכבוד המקום והזמן, ביניהם, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא, רב העיר בני ברק, והגה"צ המקובל רבי אברהם אביש ציינווירט | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות חסידי סאטמר בירושלים התכנסו אמש לסעודת יום הצלה של הרה"ק בעל ה'דברי יואל' מסאטמר זי"ע | במהלך המעמד חגגו את שחרורם של שלושה מאסירי ציון שנעצרו בהפגנות ביהוד ונשלחו לכלא הצבאי על עריקתם מהצבא | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצה"ק קרעטשניף סיגעט נחגגה סעודת הודאה לרגל יום הצלתו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'קדושת צבי' זי"ע, מתאונת דרכים מחרידה שאירעה לפני שישים שנה. וכן על הצלתו של בנו, האדמו"ר בעל ה'רזא דאמונה' זיע"א, אשר לדברי החסידים ניצל מפני שלא הצטרף לרכב אביו ונסע ברכב אחר | יום ההצלה נחגג בראשות האדמו"ר החדש מקרעטשניף סיגעט, בבית מדרשו שבשכונת בית ישראל בירושלים (חסידים)
לבוש בבגדי שבת, ערך אמש (רביעי) האדמו"ר מזוטשקא אמסנא סעודת יום הצלה, לציון הצלת זקינו האדמו"ר מזוטשקא זצ"ל מציפורני הנאצים ימ"ש, בשנות המלחמה האיומה | האדמו"ר נשא אמרות קודש, כאשר סביב לשולחן מסובים חסידיו, מעריציו וכן מחותניו (חסידים)
בזמן שבטעמשוואר חגגו את נס הצלתו של האדמו"ר מתאונת דרכים שבוע שעבר, חגגו חסידי זוטשקא את יום ההצלה של האדמו"ר בעל ה'נחל יצחק' זי"ע, ה' בניסן, יום בו ניצל מציפורני הנאצים ימ"ש | לכבוד המאורע ערך הרבי את השולחן הטהור בהיכל הטישים של החסידות, בכלי זמר הלל ושיר (חסידים)
האדמו"ר מספינקא רמת אהרן ערך סעודת הודאה במלאת ארבעים ואחד שנים להצלתו, ושילב הילולא לזכר אביו זצ"ל שנהרג אז בתאונת דרכים מחרידה | במהלך הערב חשף הרבי ניגון מיוחד שחיבר לפני 40 שנה | במעמד המרגש סיים בנו את הש"ס וזכה לריקוד נלהב עם אביו (חסידים)
האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, שהיה ילד קטן בעת שניצל בחסדי שמים, לפני 41 שנים, בתאונה המזעזעת בחזור מהילולת הבבא סאלי - תאונה שבה עלה בסערה השמיימה אביו זצ"ל - ציין בשילוב טיש מיוחד את היום | צלם החצר איתי קצב תיעד ושיתף (חסידים)