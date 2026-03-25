יעקב הררי בן ה-72 שוחרר מהכלא הידוע לשמצה "אל-רודיאו 1" לאחר שנחטף בידי משטר מדורו • "מחווה של רצון טוב": שחרור האסירים הפוליטיים בצל המבצע האמריקני הדרמטי ללכידת הנשיא המודח • ראש הממשלה שוחח עם המשפחה: "מודה למוסד ולאנשי משרד החוץ" • כל פרטי המסע מהכלא המבודד אל החופש בישראל (בארץ, מדיני)
לאחר שבן גביר העלה רעיון יוצא דופן של הקמת כלא מוקף בתנינים, צוות משירות בתי הסוהר הגיע היום לסיור "לימודי" בחוות התנינים ב'חמת גדר' | את הרעיון שאב השר לביטחון לאומי מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהקים כלא דומה בפלורידה (ביטחון, בארץ)
נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, הגיב להאשמות שהשמיעה המועמדת לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון בנוגע לתנאים במרכז הכליאה לטרוריסטים (CECOT) | לדבריו, "אל סלבדור מוכנה לשחרר את כלל אוכלוסיית בתי הכלא שלה, כולל כל ראשי הכנופיות וכל מי שמוגדרים כ"אסירים פוליטיים", לכל מדינה שתסכים לקלוט אותם" (בעולם)
קטע מהתוכנית "60 דקות" של רשת CBS על הכלא המאובטח CECOT בסלבדור הופץ ברשת | בקטע תיאר אחד האסירים את "האי", חדר קטן ללא אור או אוורור, כמעין תא עונשין, וטען כי "העינויים לא נגמרו אף פעם" | אסיר נוסף אמר: "סבלנו ארבעה חודשים של גיהנום" (בעולם)
רשת CBS דחתה את שידורו של קטע שעסק בראיונות עם מהגרים שנשלחו לכלא הידוע לשמצה של אל סלבדור, CECOT, לאחר שגורשו מארצות הברית בתקופת ממשל טראמפ | הרשת נקלעה לאחרונה לעימות מתוקשר עם הנשיא, בעקבות טענות כי ריאיון עם קמלה האריס עבר עריכה מגמתית שהוציאה דברים מהקשרם ופגעה בו פוליטית (בעולם)
בעקבות ביקורו המצמרר של האדמו"ר מסאטמר בכלא אוטיסוויל לפני מספר שבועות, הגיע מנהל הכלא הראשי, יחד עם בכירי בית הסוהר לביקור היסטורי במרכז החסידות במונורו | הפקידים סיירו במוסדות הקודש ושיאו של הביקור היה המעמד בבית הרבי, כשזכה להבטחה דרמטית ממנהל הכלא: 'שחרור האסירים לשבתות ולשמחות, ושיפור דרסטי בכשרות' | הפרטים והתיעוד (חרדים)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי השתתף היום בדיון שחרורו בשיחת וידאו מבית הכלא בו הוא מוחזק | השופטים דנים היום בבקשת עורכי דינו לשחררו לאחר עשרים יום, לקראת הערעור על גזר דינו שיידון בחודשים הקרובים | סרקוזי אמר לשופטים: "זה חלום בלהות" (חדשות, בעולם)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי ספג שורת איומים ממספר אסירים בבית הכלא 'לה-סנטה' בו הוא מרצה את עונשו | האסירים איימו לרצוח אותו ולנקום את דמו של קדאפי, בעקבות כך נעצרו שלושה אסירים והוחרמו שני מכשירי טלפון (חדשות)
כוחות הביטחון הסוריים גילו כלא תת-קרקעי סודי בפרברי חומס, ששימש את משטר אסד המודח למעצר ועינויים של אזרחים | על פי הדיווח, "הכלא מוסתר מתחת לאדמה ויש לו דלת ברזל נעולה, הוא מכיל ציוד וכלי עינויים כגון מקלות וחבלים" (העולם הערבי)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי נכנס הבוקר לשערי כלא "לה-סנטה" בפריז, לאחר שהורשע ונגזר דינו לפני כחודש | את חמש השנים הקרובות יבלה הנשיא מאחורי סורג ובריח בעוון קשירת קשר לביצוע פשע | סרקוזי ממשיך להכחיש את המיוחס לו, עורכי דינו כבר הגישו בקשה לשחרור (חדשות)
נשיא צרפת לשעבר ניקולא סרקוזי בן ה-70 ייכנס מחר לשערי הכלא "לה-סנטה" כדי לרצות את עונשו על עבירת "קשירת קשר לביצוע פשע" עם הנשיא הלובי דאז, מועמר קדאפי | כעת מתבררים פרטים נוספים אודות יומו הראשון, ואולי בעיקר - הלילה הראשון, של סרקוזי בין חומות הכלא (חדשות)