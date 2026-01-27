נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציג אמש את ההישגים של ממשלו בתוך שנה בדיוק מאז נכנס לתפקידו | במסיבת העיתונאים המיוחדת הציג הנשיא את הישגיו בכל התחומים, ואף הציג "ספר" בו פורטו פעולות הממשל | "אנחנו המדינה הכי חמה בעולם", אמר טראמפ כהרגלו (בעולם)
האמריקנים ככל הנראה צפויים לבצע בקרוב תקיפה משמעותית באיראן, ובישראל סבורים כי אין ודאות שהמשטר האיראני ישלח לפה טילים כתגובה לתקיפה | האמריקנים ממשיכים לפנות עוד ועוד בסיסים באיזור התיכון - מחשש לנקמה איראנית | הנשיא טראמפ צפוי לענות הערב לשאלות התקשורת בנוגע לאיראן (עולם)
רק לפני מספר חודשים, נתניהו טען כי לצורך סיום המלחמה - על חמאס להגלות את בכירי הארגון לחו"ל, ולקבל את תוכנית ההגירה של טראמפ, הערב הוא נשמע אחרת |ומה חושבים בארה"ב על החלטת הקבינט ללכת לכיבוש העיר עזה? (מדיני)
שעות לאחר שמסר הצהרה לתקשורת הזרה, ראש הממשלה נתניהו התייצב שוב מול המצלמות ופירט את התוכניות שהתקבלו בישיבה המכריעה של הקבינט ביום חמישי האחרון | נתניהו הבהיר, כי הנחה לקצר את לוחות הזמנים בהשתלטות על עזה, "כדי לסיים את המלחמה כמה שיותר מהר" | נתניהו דיבר על החטופים וכן על חוק הגיוס החדש - אותו הוא התחייב להעביר בזמן הקרוב (חדשות)
לשכת רה"מ הודיע מוקדם יותר, כי לאחר פרק זמן ממושך - נתניהו יערוך הערב מסיבת עיתונאים בלשכתו בירושלים | ראש הממשלה צפוי לדבר על המו"מ לעסקת החטופים, ועל המשך הלחימה העצימה ברצועת עזה, במסגרת מבצע "מרכבות גדעון" (פוליטי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו משדר הערב מסר מיוחד, ברקע אישור הממשלה לעסקת החטופים אמש | כפי שדווח מוקדם יותר, העסקה אושרה ברוב של 24-8 לאחר ששרי הציונות הדתית, עוצמה יהודית ושני שרים מהליכוד הצביעו נגד | הפסקת האש תחל מחר בשעה 8:30 בבוקר | (חדשות)