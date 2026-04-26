מסיבת העיתונאים של בנט ולפיד ( צילום מסך )

במסיבת העיתונאים שהתקיימה היום (ראשון) בהרצליה, הכריזו ראשי הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויאיר לפיד על הקמת מפלגה מאוחדת תחת השם 'ביחד', בהנהגת בנט. ההסכם נחתם במוצאי שבת, ומהווה מהלך משמעותי בזירה הפוליטית הישראלית.

בנט פתח את דבריו בתנחומים למשפחתו של סמל עידן פוקס ז"ל מפתח תקווה, לוחם בגדוד 75 שנפל בקרב בדרום לבנון. "עידן יצא להגן על כולנו ונפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך ונטור בליבנו תמיד", אמר. "מה שאנחנו עושים הערב, אני שמח לבשר לכם שאני עושה הערב יחד עם חברי יאיר לפיד את המעשה הכי ציוני והכי פטריוטי שעשינו אי פעם למען המדינה שלנו", הכריז בנט. "הערב אנחנו מתאחדים ומקימים את מפלגת 'ביחד' בהנהגתי. מפלגה שתוביל לניצחון גדול ולפתיחת עידן חדש למדינה הטובה שלנו". בנט הדגיש כי למרות המחלוקות בינו לבין לפיד: "ללפיד ולי יש דעות שונות במגוון נושאים ואנחנו לא מסתירים את זה. להיפך, אנחנו גאים בזה. אני גאה בזה ששני מנהיגים עם דעות שונות יכולים להילחם יחד לטובת עם ישראל, בדיוק כמו שהבנים שלנו, החיילים שלנו, נלחמים כתף אל כתף".

נפתלי בנט במסיבת העיתונאים עם לפיד ( צילום מסך )

תוכנית עבודה מפורטת ליום הראשון

ראש הממשלה לשעבר פירט את התוכניות הצפויות בממשלה החדשה: "בממשלת השינוי בראשותי הספקנו בשנה אחת מה שממשלות אחרות לא עשו בארבע. הוצאנו את הכלכלה מגירעון ענק לעודף, עצרנו את מזוודות המזומנים לחמאס, סירבנו להכיל אפילו בלון תבערה בודד, החזרנו את הביטחון האישי לרחובות".

בנט הבטיח כי ביום הראשון לממשלה החדשה תוקם ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר. "נקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר כדי להביא אמת למשפחות ותשובות לכל עם ישראל", הבהיר.

בין היתר הבטיח בנט: "אנחנו נוביל חוק שירות לכולם ונפסיק לממן השתמטות אפילו בשקל אחד. נקצוב כהונת ראש ממשלה לשמונה שנים, וזה יחול קודם כל עליי. אנחנו נשמור על אדמות ארצנו ולא נמסור סנטימטר לאויב".

בנט פנה גם לח"כ גדי איזנקוט: "גדי, הדלת שלנו פתוחה גם עבורך". על פי הדיווחים, ההסכם בין השניים נבנה במתכונת גמישה המאפשרת לאיזנקוט להצטרף למהלך בשלב מאוחר יותר.

יאיר לפיד במסיבת העיתונאים עם בנט ( צילום מסך )

לפיד: "זה מבחן למנהיגות שלנו"

יאיר לפיד הצטרף לתנחומים למשפחת החלל ופתח את דבריו: "אנחנו עומדים פה היום ביחד כדי להתחיל תיקון גדול בעם ישראל. אנחנו עומדים פה ביחד בשביל הילדים שלנו. מדינת ישראל צריכה לשנות כיוון. זה מבחן למנהיגות שלנו ואנחנו נעמוד בו".

לפיד הסביר את ההחלטה: "מה שאתם רואים פה היום הוא הצעד הראשון. אנחנו פה מפני שהמדינה הזו זקוקה לאיחוד כאוויר לנשימה. אנחנו עומדים פה ביחד בשביל כל מי שמאמין בדמוקרטיה, מאמין ביסוד היהודי העמוק של המדינה, מאמין בערכי הציונות ובזכותנו על הארץ הזו".

לפיד פנה לחברי מפלגתו: "אני רוצה להגיד מפה לאנשי 'יש עתיד' שכבר 14 שנים נלחמים באהבה למען המדינה: אנחנו עושים היום מה שתמיד ידענו לעשות – שמים את האגו בצד, עושים מה שטוב למדינת ישראל".

ראש המפלגה לשעבר הסביר מדוע בחר לתמוך בבנט: "כדי לנצח בבחירות, המרכז הישראלי כולו צריך להתייצב מאחורי נפתלי בנט. בנט הוא איש ימין מובהק, אבל הוא ימין ליברלי, הגון, שומר חוק, שלא מכר את ערכיו לא לסחטנות חרדית ולא לשחיתות".

"מגיעה להם ממשלה הגונה"

לפיד תיאר את המצב הנוכחי: "כולנו אחרי שנים קשות. עם ישראל נקרע מבפנים במריבות, אחר כך הגיע טבח ה-7 באוקטובר, שנתיים וחצי של ריצה למקלטים ו'הותר לפרסום' ויוקר מחיה שמפרק דור שלם ואלימות ברחובות שלנו".

"מגיע לאזרחי מדינת ישראל משהו אחר", הדגיש. "אנחנו מתאחדים היום כדי לנצח בבחירות ולהקים ממשלה ציונית חזקה, יציבה, חיבור בין מרכז לימין, בין דתיים לחילוניים, בין הצפון לדרום, בלי השתמטות, בלי קיצוניות".

לפיד סיים בדוגמה מהונגריה: "לא מזמן היו בהונגריה בחירות. הניצחון של האופוזיציה שבר את כל הסקרים. היה הרבה יותר גדול ממה שמישהו ציפה. אחרי 16 שנים בשלטון, אורבן הפסיד. זה קרה כי אנשים האמינו שאפשר לעשות שינוי. הם התאחדו מאחורי מועמד אחד, נלחמו על המדינה שלהם וניצחו".

לוגו מפלגת 'ביחד' של בנט ולפיד ( צילום מסך )

שאלות העיתונאים במסיבה

כתב/ת: תודה רבה, ערב טוב. כדי שהגוש שלכם ינצח את הבחירות הבאות, הוא צריך בסופו של דבר להביא מצביעים מימין, את מאוכזבי נתניהו. האם החיבור הזה משרת את המטרה הזאת, או שהמטרה הייתה לקבוע עובדות בשטח בשלב מוקדם מול איזנקוט, אולי אפילו במחיר של פגיעה בגוש כולו?

נפתלי בנט: אני אנצל את השאלה שלך דווקא לפנות בדיוק לאנשים שהצביעו לקואליציית נתניהו. אלה אנשים טובים, אנשים שאני בטוח שסולדים ואפילו נגעלים מהשתמטות המונית בחסות הממשלה. זה ימין? לתת לכמה אלפי מילואימניקים לחטוף עוד צו ועוד צו ולסכן את חייהם, כשמאה אלף צעירים חרדים, בריאים, מוכנים – אבל לא מגייסים אותם בגלל שיקולים פוליטיים? האם האנשים האלה, ואני פונה בדיוק אל אותם בוחרי הקואליציה, הם שלמים עם הריקבון השלטוני, עם משרד התחבורה שהפך להיות מכונת ג'ובים, עם משרד החינוך, בתי הספר שלנו שקורסים, עם זה שרוצחים פה פי שלושה אנשים נרצחים כולל רק אתמול בבאר שבע? זה לא ימין, אני לא יודע מה זה. אני קורא להם ואומר להם: אנחנו הבית שלכם. עכשיו, אני ימין, אני ימין ליברלי, אני ימין, אני בראש, אני אנווט. אני קורא לכולם: תבואו אלינו לתיקון הענק הזה שהוא הרבה מעבר לפערים הקטנים.

בזמנו טבענו את המושג "80/80", ש-80% מהעם מסכים על 80% מהנושאים. זה נכון! זה נכון. הממשלה הנוכחית רק מחפשת את המריבות, את ה-20%, זה לא מעניין. הוכחנו שאנחנו יודעים להתגבר על זה. אבל התחבורה שהיא, סליחה על הביטוי, על הפנים, החינוך, כל המרכיבים – את זה צריך לתקן ואת זה אנחנו נתקן. אז בואו אלינו, בואו אלינו, אתם רצויים.

יאיר לפיד: אני אוסיף משפט רק כי יפה דיבר בנט. אני הזכרתי קודם את הונגריה. בהונגריה, מה שכולם החמיצו זה עד כמה גדול יותר היה ניצחון האופוזיציה ממה שמישהו חשב או ראה בסקרים. אנחנו כרגע הגדלנו את קהל היעד שלנו ל-80% מאזרחי מדינת ישראל. רק המשתמטים והקיצוניים לא מוזמנים. כל היתר הם חלק מקהל היעד של החיבור הזה.

כתב/ת: שלום לכם, אני אתחיל איתך ברשותך אדוני ראש האופוזיציה לפיד. אתה מדבר בשבועות האחרונים על כך שבנט ואיזנקוט נחלשו, על כך שרק על יש עתיד אפשר לסמוך שלא תלך עם נתניהו. האם חזרת בך או שינית את דעתך כל כך מהר לגבי שתי האמירות הדי נחרצות האלו? ושאלה ברשותך גם לך ראש הממשלה לשעבר בנט. אתה מדבר כאן על קץ עידן הפילוג. האם פילוג לא כולל גם את החרמות על נתניהו והמפלגות הערביות מנגד?

יאיר לפיד: תראה, דווקא בגלל שפתאום שמעתי את כולנו מדברים אחד נגד השני, אמרתי שצריך לשים לזה סוף. אנחנו לא יכולים להיות במצב שבו האנשים שרוצים לעשות שינוי במדינת ישראל עכשיו יאכלו אחד את השני. חודשים, יש 183 יום לדעתי עד הבחירות. לא לזה אנחנו צריכים להקדיש את הזמן ואת המאמץ, אלא להביא תיקון וריפוי גדול לחברה הישראלית. אז דווקא בגלל הדברים האלה, אני מאמין שהחיבור הזה חשוב כל כך כדי שנתמקד באזרחי ישראל ולא אחד בשני.

נפתלי בנט: יובל, אנחנו נזמין לממשלה בראשותי את כל המפלגות הציוניות שתומכות בברית המשרתים, שתומכות בחיזוק היסודות הממלכתיים של המדינה הזאת. לכל האנשים שיתמכו בוועדת חקירה ממלכתית בדקה הראשונה של הממשלה, לכל האנשים הטובים וההגונים. לכן אין פה חרמות. אנחנו קוראים לכל האנשים הטובים שנלחמים כרגע בלבנון ביחד – בואו אלינו.

כתב/ת: כן, שלום מר לפיד. אמרת לפני שבועות בודדים "אני לא בטוח והוא לא בטוח", התכוונת לבנט, "שהוא לא יקים ממשלה עם נתניהו". מה נותן לך היום ערובה שאכן בנט לא יקים בסוף ממשלה עם נתניהו, בין היתר בעזרתך? ושאלה אליך מר בנט, כיושב ראש מועצת יש"ע לשעבר, האם אתה רוצה לנצל את הבמה לברך את סמוטריץ' והממשלה על הקמה של עשרות היישובים והחוות השונות ביהודה ושומרון?

יאיר לפיד: שאלת מה נותן לנו ביטחון? הנה, זה. זה מה שנותן את הביטחון שלא תוקם ממשלה עם נתניהו. בדיוק החיבור הזה. תוקם ממשלה בראשות נפתלי בנט, אז לא תוקם ממשלה של נתניהו. זה מה שעשינו היום. הבאנו שינוי שלטוני למדינת ישראל, עכשיו רק צריך ללכת לעבוד קשה כדי שהוא יקרה באופן היעיל ביותר.

נפתלי בנט: אגב, אני מציע שתפנו את השאלה לנתניהו, כי לפי הספירה שלי יש בערך 35 מנדטים ציוניים שתומכים בו. איך הוא יקים ממשלה? איך הוא יקים ממשלה בלי אנשים אנטי-ציוניים שמחנכים נגד שירות צבאי? לגבי השאלה השנייה, סמוטריץ' הוא אדריכל ההשתמטות.

אין בן אדם בכנסת ישראל היום שפעל יותר כדי לקדם את העברת חוק ההשתמטות, כדי להעביר מיליארדים בשם איזה ברית עם גולדקנופף, כדי לגרום למצב שבחור שפגשתי היום, שיוצא עכשיו בפעם השישית עם צו 8 ל-82 ימים בגבול לבנון, מנסה להתחיל את החיים, מנסה להתחיל עבודה, פוטר כבר פעמיים ממקומות עבודה כי מי יעסיק בן אדם שנעלם ל-82 יום פעמיים בשנה? אז אין בן אדם שחתום יותר על הקלון הזה, על הבושה הזאת, מסמוטריץ'.

כתב/ת: שאלה אדוני ראש האופוזיציה לפיד, האם הדלת שלכם שיצרתם פתוחה גם לגדי איזנקוט? האם היא פתוחה גם לבני גנץ? ואליך מר בנט, מי שהיה חברך הטוב מגיל 18, מתן כהנא, שהודיע שהוא בוחר בגדי איזנקוט על פניך. האם ביקשת ממנו או הצעת לו מקום ריאלי אצלך ברשימה?

יאיר לפיד: בוא, מפלגה קיימת כבר שבע דקות שלמות והם כבר עברו לנושא הבא. התשובה היא שאנחנו כמובן נדבר עם כולם ונסדר את הגוש, זה חלק מהעניין. אני לא רוצה להשתמש במילה גוש כי היום חרגנו מעבר לזה. היום עברנו, כמו שאמרנו, ל-80% מאזרחי ישראל. אנחנו נעשה את כל מה שצריך בשביל לסדר את המפה הפוליטית באופן האופטימלי כדי לנצח בבחירות ולהקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר.

נפתלי בנט: אני חושב שהדבר המשמעותי במה שלפיד אומר, ותקשיבו למה שהוא אומר כי זה פשוט נכון: אתם חושבים בקטן. אתם עדיין עושים את החישובים של עוד מנדט לפה וזה ולזה, אתם לא מבינים איפה עם ישראל. עם ישראל במקום אחר לגמרי. נמאס, במיוחד לדור הצעיר, ה"אבל אתה שם ואתה שם". הם חושבים בגדול, הם חושבים איך בונים פה עתיד מדהים לילדים שלהם והם רואים את המצב, רוצים את השינוי הגדול. תחשבו בסדרי גודל אחרים לגמרי.

לגבי השאלה השנייה, מתן כהנא הוא חבר כאח מאז שהתגייסנו בשני לאוגוסט 90' לסיירת מטכ"ל. כשאני יצאתי מהפוליטיקה, שחררתי אותו, הוא הלך עם גדי איזנקוט וידעתי כבר מזה כמה שנים שהוא יהיה עם גדי איזנקוט. מקווה שגדי ממילא יחבור ואולי אפילו מתן יכול לעזור למהלך הזה.

כתב/ת: יש הרבה מאוד מצביעי ימין שרוצים תשובה ברורה וחדה: האם תוכלו להתחייב שלא תקימו ממשלה בתמיכה או בהימנעות של המפלגות הערביות?

נפתלי בנט: אנחנו מקימים ממשלה ציונית עם רוב ציוני ענק שנלחם כרגע על הגבולות, רוב ציוני ענק שיוצא לעבודה כל יום, שרוצה לגדל פה ילדים במדינת ישראל, משלם מסים, נורמטיבי. לכן אנחנו פשוט שוב, מורן, אנחנו מכירים הרבה שנים, תחשבי בגדול. הולך להיות פה ניצחון ענק. אנחנו נסתמך רק על מפלגות ציוניות. המפלגות הערביות אינן ציוניות ולכן לא נסתמך עליהן.

עוצמה יהודית תהיה שותפה לממשלת בנט - לפיד?

כתב/ת: שלום ראשי ממשלה לשעבר, אני רוצה להפנות שאלה קודם למר בנט ואז למר לפיד. מר בנט, האם עוצמה יהודית של בן גביר היא שותפה לקואליציה הזאת שאתם רוצים להקים? ומר לפיד, בעבר גנץ שהיה לך שותפות איתו באותו רעיון להחליף את נתניהו במפלגה רחבה, עשה לך מה שנקרא "ויברח", הלך לממשלה עם נתניהו. האם אתה לא חושש שבנט, שגם לך יש איתו איזה שהיא היכרות רבת שנים, יעשה לך אותו דבר?

נפתלי בנט: לשאלה שלך – לא.

יאיר לפיד: לשאלה שלך גם לא. כמו שאמרת, יש בינינו היכרות של הרבה שנים. הקמנו ממשלות ביחד, עשינו, רצנו לא מעט גם אחד נגד השני, לא רק אחד עם השני. וביות ואני מכיר את בנט ממש טוב, אז לא, אני לא דואג לרגע. הוא מעולם לא רימה אותי והיו לנו לא מעט ויכוחים בחיים.

כתב/ת: ערב טוב מר לפיד, האם תוותר על המקום השני לטובת איזנקוט? ומר בנט, האם לא תשב עם נתניהו גם אם זה יהיה ברוטציה?

יאיר לפיד: התשובה היא בשנייה: מה שצריך בשביל לנצח. אני אעשה כל דבר שצריך כדי לנצח בבחירות. זה בחירות קיומיות. לא רק גורליות, כולם אומרים גורליות, עזוב גורליות – קיומיות למדינת ישראל. המחנה הזה של התיקון והריפוי צריך להיות גדול ככל האפשר. מה שצריך אני אעשה.

נפתלי בנט: אחרי 30 שנה של נתניהו, הגיע זמן להיפרד ממנו ולקחת את המדינה לדף החדש, לפרק החדש, ואת זה אנחנו נעשה.

כתב/ת: שלום, ערב טוב. קודם כל יש לכם תרחיש ריאלי מתי יתקיימו הבחירות, האם הם יהיו במועדן? והאם אתם יכולים אפילו להגיד בלי לפרט, צפויה עוד רעידת אדמה?

נפתלי בנט: אני מעריך שהבחירות תתקיימנה במועדן ואנחנו מגיעים מוכנים, חזקים, כדי לנצח ולסדר את מדינת ישראל. לגבי הפתעות נוספות, הם לא יהיו הפתעות אם אני אגלה לך.

כתב/ת: שלום, ראש האופוזיציה לפיד, האם אתה חושש מתקדימי סילמן ושיקלי? איך ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יבטיח לך שלא יהיו חברים ממפלגה שיערקו לגוש השני? וראש הממשלה לשעבר בנט, האם תבטיח ייצוג הולם של 50% נשים ברשימה המשותפת?

יאיר לפיד: אני תראה, אחד הסימנים העיקריים של אנשים נבונים, וראש הממשלה לשעבר בנט הוא איש מאוד מאוד אינטליגנטי, זה שהם לומדים מטעויות. ואני הסתכלתי על איך נבנתה המפלגה שלו שעכשיו אנחנו חוברים אליה, וברור לגמרי שהם הפיקו לקחים וזה לא יקרה שוב. וגם אנחנו ביחד, היות ואנחנו ביחד אני מביא לאירוע הזה הרבה מאוד חברי כנסת יוצאים מן הכלל שכנסת ישראל תתברך בהם, אז תהיה לנו נבחרת מצוינת, נאמנה, שממוקדת מאוד במטרה שלשמה התכנסנו.

נפתלי בנט: שמע זה נבחרת באמת באמת חלומי לנהל את מדינת ישראל. זה משהו קונספט חדש בישראל. אנשים שמתאימים לתפקיד. משהו שעוד לא היה אבל יהיה. אתם תראו, נצטרך להתרגל לזה, זה יהיה קשה. לגבי שאלתך על נשים, תראה, אני לא בוחר אנשים לפי המגדר שלהם, אני בוחר את הכי טובים, ובינתיים יצא שיש רוב נשי כי בממוצע אולי נשים יותר טובות.

איך בנט יקים ממשלה בלי הערבים?

כתב/ת: ערב טוב מר בנט. אומנם אחרי ההבטחות שפיזרת והפרת, הוכחת שהן לא שוות דבר. ובכל זאת בהמשך לשאלה שנשאלה כאן מקודם, האם אתה מוכן להתחייב, רצוי מול מצלמה, אם תרצה אפילו על דף נייר, שלא תשב, לא תקים ממשלה עם אחמד טיבי ועאידה תומא סלימאן? אתה יכול להסתכל לי בעיניים אם אתה רוצה ולהתחייב שלא תעשה את זה, ואם לא – תסביר לנו איך יש לך ממשלה בלעדיהם?

נפתלי בנט: יש פה רוב מאוד גדול, גם בלעדיהם. אני מציע שנתניהו יתחייב שהוא לא יקים עם אחמד טיבי. זה מה שאני מציע. בוא אני אגלה לך משהו, פשוט למען ההיסטוריה. מי שהציג לי לראשונה את מנסור עבאס ותיאר אותו כמנהיג ערבי גדול זה נתניהו.

בוא אני אספר, רוצים לשמוע? אני אספר זה דווקא מעניין. הרי נתניהו בבחירות קיבל את המנדט, באתי אליו, מסתבר שהוא פגש שלוש פעמים את מנסור עבאס בביתו והוא התחיל לשכנע אותי למה חייבים את מנסור. ואז ינון מגל החבר שלך ועוד כל החברים היללו: "זה הסכמי אברהם בישראל, זה ימות המשיח". הכל התהפך בבת אחת בגלל שאנחנו הקמנו ממשלה ולא נתניהו. זאת האמת. תודה רבה.

כתב/ת: לפי הסקרים, אפילו ביחד, זה לא מקדם את מספר המנדטים שהגוש האופוזיציה יקבל. אז איך אתם מתכוונים להגדיל את המספר המנדטים שהגוש בכלל יקבל? ושנית, רציתי לשאול אתכם איך אתם מתכוונים לחלק את המקומות ברשימה המשותפת שלכם?

נפתלי בנט: אנחנו במהל שהוא לא קשור לסקר כזה. הוא הרבה יותר גדול מזה. אנחנו פונים לכל עם ישראל, לכל עם ישראל ההגון, אנשים טובים, צעירים, מבוגרים, כאלה שנתנו את חייהם למען המדינה, כאלה שמתחילים את חייהם ורוצים פה מדינה טובה. המהלך המשותף שלנו, של יאיר לפיד ושלי, הוא מהלך ענק. הוא מהלך נועז. הוא מהלך של "המעז מנצח". כי כשרוצים באמת לתקן, כשרוצים ברגעים כל כך קשים כמו שאנחנו נמצאים שיש פה עם שהוא במידה רבה בפוסט-טראומה וצריך להרים אותו, לא עושים את זה בהססנות, עושים את זה בתעוזה גדולה. זה מה שאנחנו עושים הערב, זאת רק ההתחלה ואנחנו ננצח בגדול.

כתב/ת: האם המטרה באיחוד זה להביא מצביעי ימין או מצביעי שמאל? והאם הצעתם לליברמן לחבור אליכם?

נפתלי בנט: אנחנו לא עכשיו ב"גוש הימין" ו"גוש השמאל". אנחנו בגוש של כל עם ישראל. צאו מזה! אני פוגש בשנתיים וחצי האחרונות מילואימניקים. מילואימניקים הם אנשים שונים מכולם. זה אנשים שראו בעיניים את האמת המוחלטת, את האמת הטהורה הנקייה מרעשים. וכשהם חוזרים משדה הקרב הם לא מבינים את השאלות האלו. הם רק אומרים: "חברה, אנחנו חייבים הנהגה טובה".

הרי ב-7 באוקטובר מדינת ישראל הממסדית, הממשלה, כולה קרסה. מה שהציל את המדינה זה העם. זה אזרחים בכפר עזה ובשדרות, זה שוטרים, זה חיילים בודדים שהגיעו מירושלים, מתל אביב, מכל רחבי הארץ. והם רק רוצים דבר אחד, אומרים: "עזבו אותי מהוויכוחים האלה, לא מעניין. תבואו בואו נרים את המדינה". זה המהלך שאנחנו עושים ואנחנו נביא את המדינה.

האם ליברמן יחבור למפלגת 'ביחד' של בנט ולפיד?

כתב/ת: והאם הצעתם לליברמן לחבור אליכם?

יאיר לפיד: דיברתי היום עם ליברמן לשאול מה שלומו ולספר לו מראש, כי הוא שותף ויהיה שותף בכיר בממשלה הבאה בדרך זו או אחרת. תודה רבה.

כתב/ת: האם איזנקוט קיבל פנייה לפני ההכרזה להצטרף, והאם הוא מצטרף רק בתנאי של מקום ראשון?

נפתלי בנט: כבר חודשים רבים וגם עכשיו הדלת פתוחה לגדי איזנקוט. הוא איש מאוד מאוד ראוי, הוא רצוי, וכאמור כדי לנצח אנחנו דוהרים קדימה ומאוד מאוד נשמח שגדי יצטרף.

כתב/ת: ושאלה אחרונה נפתלי, איך אתם מתכוונים לפעול לאיחוד אחרי הפילוג שאנחנו עוברים פה במשך שנים?

נפתלי בנט: בדוגמה אישית. זה לא צריך קבינט לאיחוד ולא צריך שולחנות עגולים. צריך מנץ' (Mensch), אדם הגון, יחד עם עוד אחד – אני לא אדבר על עצמי – שפשוט עובדים ביחד ומראים לכל עם ישראל שאפשר לעבוד למען הטוב המשותף כדי לתקן את ישראל ביושרה, בהגינות ובאחדות גדולה. ניתן חיבוק. יאללה. תודה רבה. שלום לכם. תודה רבה.

יאיר לפיד ונפתלי בנט במסיבת העיתונאים ( צילום מסך )

כזכור, ההכרזה על האיחוד מגיעה על רקע מתיחויות פנימיות בגוש האופוזיציה שהתגלו בשבועות האחרונים. על פי אתר ההימורים פולימרקט, המהלך מעניק לבנט יתרון של 10% על פני ראש הממשלה בנימין נתניהו בשאלה מי ירכיב את הממשלה הבאה.

בליכוד ובציונות הדתית מיהרו להגיב בחריפות לאיחוד. "גם ביחד זה ברור - הנהג הוא מנסור", נמסר מהליכוד, בהתייחסות לשיתוף הפעולה עם רע"ם בממשלת השינוי.