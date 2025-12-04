ממשלת ישראל אישרה קיצוץ נרחב בתקציבים כדי להוסיף מיליארדים לתקציב הביטחון, אך ההחלטה עוררה סערה ועימותים חריפים בין השרים | במקביל, יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, מדווח על הישגים בתקציבי החינוך החרדי (פוליטי)
פשרת
דיכטר מאיימת לייקר משמעותית את מחיר
הלחם והפירות בישראל על ידי חיוב רכישת
חיטה אמריקאית יקרה במקום אירופאית זולה
| והאם
"ביטחון
המזון"
– הוא מיתוס
שנועד להסתיר הגנה על יצרנים מסוימים
מתחרות חופשית?
(חדשות
כלכלה)
במהלך טקסי יום הזיכרון הבוקר לזכרם של חללי מערכות ישראל, מספר אזרחים יצאו בקריאות נגד השרים שנאמו בטקסי יום הזיכרון | בבית העלמין בפתח תקווה קראו מוחים כנגד השר בוסו: "תתבייש - אתה לא עושה שום דבר למען החטופים" | באשדוד עזבו המשתתפים את הטקס הממלכתי, בזמן שהשרה עידית סילמן החלה לנאום (בארץ)
שרי הממשלה התכנסו לדיון סוער בנושא הדחת היועצת המשפטית לממשלה | השרים מלכיאלי ומרגי מתחו ביקורת חריפה על מערך הייעוץ המשפטי שהורס הליכי ביצוע וחקיקה | השר בן גביר תקף: "אי אפשר לתאר כמה מקלות בגללים היא תקעה לי" (חדשות, פוליטי)
בסביבת ראש הממשלה מעוניינים להשאיר בידי הליכוד את משרדי הממשלה, שהתפנו אחרי התפטרות השרים מעוצמה יהודית, מתוך תקווה שבן גביר ישוב לממשלה | השרים אמסלם, דיכטר וזוהר מובילים את בורסת השמות לקבל את תיקי עוצמה יהודית (פוליטי)