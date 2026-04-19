בבלי
בצל הפסקת האש

דיכטר: "לבנון תיכנע למלחמת אזרחים - ההנהגה לא תוכל להתמודד עם חיזבאללה"

השר אבי דיכטר מעריך כי לבנון תיכנס למלחמת אזרחים • "לא רואה איך ההנהגה הלבנונית תפתור את הבעיה מול חיזבאללה" | התבטאות חריפה ברשת ב׳ (פוליטי מדיני)

דיכטר (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

השר אבי דיכטר העריך הבוקר (ראשון) כי מדינת לבנון תיכנס למלחמת אזרחים פנימית, כשהוא מסביר כי ההנהגה הלבנונית לא תוכל להתמודד עם הבעיה המורכבת שלה מול ארגון הטרור .

"אני מעריך שלבנון תיכנע למלחמת אזרחים", אמר דיכטר בריאיון לרדיו גלי ישראל ברשת ב׳. "אני לא רואה איך ההנהגה הלבנונית תוכל לפתור את הבעיה שלהם מול חיזבאללה", הוסיף השר.

המצב המורכב בלבנון

דבריו של השר דיכטר מגיעים על רקע המצב הביטחוני המורכב בלבנון, שם ארגון הטרור חיזבאללה מהווה כוח צבאי משמעותי המאתגר את ריבונות המדינה. כידוע, חיזבאללה שולט בפועל במרחבים נרחבים בדרום לבנון ובעמק הבקאע, ומהווה מדינה בתוך מדינה.

ההנהגה הלבנונית מתמודדת כבר שנים עם האתגר של חיזבאללה, שמקבל תמיכה ישירה מאיראן ומהווה את הזרוע הצבאית החזקה ביותר במדינה. המשבר הכלכלי והפוליטי הקשה שפקד את לבנון בשנים האחרונות רק מחריף את המצב.

