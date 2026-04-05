בעוד בכותל המערבי נאלצו להסתפק הבוקר (א') במעמד מצומצם של ברכת כהנים תחת הנחיות פיקוד העורף - בהיכל ישיבת טשכנוב בירושלים התכנסו מאות כהנים אשר התעטפו בטליתות וברכו את עם ישראל באהבה • שמואל דריי מגיש תיעוד מרהיב מהיכל הישיבה ב'רמת שלמה' • גלריה (חרדים)
לרגליום פטירתו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי רוקח מבילגורייא זצ"ל – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו נאדרת בקודש, על מסירות נפשו לאחר שנות הזעם להרבות תורה וחסידות בארץ ישראל | "וּמָרְדֳּכַי לֹא יִכְרַע וְלֹא יִשְׁתַּחֲוֶה" (יהדות ואקטואליה)
בחודשים האחרונים 'השטיבלך' המרכזי בעיר טבריה, המוכר גם לאלפי המטיילים - לא ידע מנוח, בשל מאבקים בין הגבאים למתפללים בנוגע ל"ברכת כהנים" | המאבקים הובילו לסגירתו של השטיבלאך ומתפללים נאלצו לעמוד ברחוב תחת שמש קופחת | ציבור המתפללים פתח מתחם שטיבלך חדש | חשיפה (חרדים)
בהיכל ישיבת טשכנוב המעטירה התקיים כמידי חול המועד מעמד ברכת כהנים לכלל תושבי השכונה שקשתה עליהם הדרך עד לכותל המערבי, מי שנצפה צועד יחד עם מאות המשתתפים, היה לא אחר מרבי אריה אלישיב, נכדו המסור של מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, המתגורר בסמיכות מקום (חרדים)