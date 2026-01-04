הכרזת מלחמה על בג"ץ? דובר תנועת ש"ס בהצהרה חסרת תקדים: "הדבר היחיד שיציל את עולם התורה הוא חוק, לא הפגנות". בצל הלחץ על הציבור הספרדי והמשבר החוקתי מול היועמ"שית, בש"ס מבהירים כי הממשלה לא תאריך ימים ללא פתרון מוסדר למעמד בני הישיבות. וגם: המתקפה החריפה של גיל לימון בישיבת הממשלה (פוליטי, חרדים)
העימות בישיבת וועדת השרים לחקיקה - הגיעו לידי 'בבלי' - בהקלטות מהדיון: השר לוין נשמע אומר ליועץ המשפטי: "אתם פשוט לא עונים לשרים בנושאים מקצועים שהם אפילו לא שנויים במחלוקת, זאת לא דרך ההתנהלות" | גיל לימון השיב לו: "אנחנו עובדים קשה כדי לתת מענה, אם יש למישהו בעיה נקודתית אתה טועה" (פוליטי)
גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה התייחס היום למינויו של האלוף דוד זיני לראשות השב"כ | לדבריו: "רה"מ אמר שראש השב"כ הבא לא יקבל תיקים – נראה שהוא עצמו מבין שזה בניגוד עניינים" | עוד טען: כי "לא משנה מה תהיה חוות הדעת שלנו – יהיו כאן הליכים משפטיים, והמינוי ייתקע" (חדשות)
עו"ד גיל לימון, המשנה ליועמ"שית, תקף את חוק הגיוס שמקדם שר הביטחון ישראל כ"ץ, וטען כי החוק "לא נותן מענה לצרכי הצבא, העקרונות לא מציגים ערובות לכך שיהיה שינוי משמעותי בשטח" | ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, דרש בדיון "סנקציות הרבה יותר אפקטיביות שפוגשות את הפרט כדי שזה באמת ישפיע" (פוליטי)