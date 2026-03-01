במהלך סעודת הילולא שערך האדמו"ר מגורליץ לרגל יומא דהילולא של הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז, הופיע רב העיר ב"ב, הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא. האדמו"ר קם ממקומו, והעביר לאורח את כיסאו האישי | צפו בגלריה (חסידים)
בשיר וקול תודה נחגגה ברוב עוז ושמחה שמחת אירוסי החתן, נכד האדמו"ר משבט הלוי, עם הכלה, נכדת האדמו"ר ממכנובקא בעלזא, בת לחתנו הרה"צ רבי ישכר שלמה הלברשטאם, בן האדמו"ר מגורליץ | בשמחה נטלו חלק החסידים משני הצדדים שהריעו בתרועה נוכח האדמו"רים שפיזזו בעוז עם החתן ביום שמחתו (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד גורליץ בשיכון ה' בבני ברק, נערכה אמש שמחת פדיון הבן לניני האדמו"רים מגורליץ - סטרופקוב - ביליץ | כנהוג בחצה"ק גורליץ פדו תשעה כהנים את רך הנימול, כשהם יושבים על במת המזרח במקום מוגבה באופן משמעותי מעל מקום מושבם של האדמו"רים והרבנים | האדמו"רים הוצרכו לסובב את פניהם לחזות במעמד הפדיון מאחור | בסיום הפדיון הסתער הקהל על במת הכהנים לתפוס מלוא חפניים שיני שום וקוביות סוכר| צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בשיכון ה', ערך האדמו"ר מגורליץ סעודת הילולא לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | במהלך הסעודה נשאו דברים, האדמו"ר וכן הגה"צ רבי חיים צבי שפירא, ראב"ד קהל מחזיקי הדת, שהרחיבו במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו הייחודית בלימוד עמק התורה ע"פ דרך החסידות (חסידים)
בהיכל בית מדרשו המפואר בשיכון ה' בבני ברק, ערך האדמו"ר מגורליץ את השולחן הטהור לרגל הילולא קדישא של זקינו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | את המשא המרכזי בטיש נשא הגה"ח רבי יצחק דוד אלתר, בנו של האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע (חסידים)
אדמו"רים, רבנים וקהל רב השתתפו בשמחת אירוסי נכדתו של האדמו"ר ממישקולץ, השמחה נערכה במרכז מוסדות מישקולץ בפתח תקווה | האדמו"ר ערך וקרא את שטר התנאים, ובסיום השמחה קמו כל יושבי שולחן המזרח לריקוד נלהב לכבוד שמחת חתן וכלה (חסידים)
בבני ברק נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, נכד לחתנו האדמו"ר מאלעסק בית שמש, ולהאדמו"ר מגארליץ וגאב"ד ביליץ | בשמחה כובד האדמו"ר מקרעטשניף בסנדקאות. ובהמשך ערך הרבי טיש לחיים לכבוד השמחה (חסידים)