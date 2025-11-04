ארכיון המדינה חושף אוספים ייחודיים שלא נראו, לציון 30 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. באחד מהם נראים ציורי השלום ששיגרו ילדי קיבוץ נחל עוז | הציורים מבטאים את תקוות הילדים שבעתיד לא יהיו עוד קורבנות (בארץ)
מספר תושבי נחל עוז שוחחו עם כתבי 'רויטרס' וחלקו עמם את חששותיהם לגבי חזרה לקיבוץ בו גדלו | אנשי ה"שלום" של הקיבוץ כבר לא מאמינים כל כך בשלום, וחוששים מהיום שחמאס יבצע שוב חלילה את מה שעשה כבר - כפי שהוא אכן התחייב שיקרה (חדשות)
החומות הגבוהות ששימשו מגן ליישובי הצפון בעוטף עזה יורדות – וישראל נהנית מיתרון תצפיתי אסטרטגי | השליטה הישראלית בנקודת הגובה האסטרטגית "עלי מונטאר" מאפשרת לפרק באופן הדרגתי את המיגון סביב נחל עוז ויישובי הצפון (צבא)
בקיבוץ נחל עוז הודיעו היום למנהלת "תקומה", האחראית על שיקום העוטף, כי יעתרו לבג"ץ נגד ההחלטה להחזיר את התושבים ליישוב תוך כדי מלחמה | לדבריהם, "המנהלת מאלצת את תושבי נחל עוז לשוב לקיבוץ תחת מצב לחימה, נחל עוז ותושביו לא יסכימו להיות מופקרים פעם נוספת" (בארץ)
במנהלת תקומה אשר אחראית על השיקום והבנייה מחדש של היישובים בעוטף עזה, מפרסמים הבוקר את נתוני התקדמות השיקום והבנייה מחדש של היישובים בחבל | על פי מנהלת תקומה 92% מכלל תושבי החבל (יותר מ-59 אלף מתוך 64 אלף תושבי האזור) כבר חזרו לבתיהם | המספרים המלאים (בארץ)
משפחתו של החייל החטוף מתן אנגרסט מפרסמת תמונות ראשונות שלו משבי החמאס בעזה | מתן נחטף מהטנק בנחל עוז, כשהוא פצוע ומחוסר הכרה | לפי בני המשפחה, "מתן עובר ייסורי גיהינום, חקירות בעינויים ומוחזק בתנאים לא אנושיים, ונמצא בסכנת חיים" | ענת אנגרסט: ״אנו דורשים ממשלת ישראל לממש את כל שלבי העסקה לפני שעוברים לשלב הבא" (חדשות, צבא)
תיעוד מטריד במיוחד הופץ היום, ובו נראים תושבי רצועת עזה פועלים לשיקום ההריסות במרחק של כשלוש מאות מטר מהגדר בין עזה ליישובי העוטף מול נחל עוז | בן גביר: "זו בדיוק הסיבה שאני לא יכול להיות חלק מהממשלה שביצעה עסקה מופקרת" (ביטחון)