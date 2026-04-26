תושבי נחל עוז: עפיפונים מעזה בחצרות הבתים

תושבי קיבוץ נחל עוז פרסמו קריאה דחופה לממשלה ולמערכת הביטחון, לאחר שבשבועיים האחרונים אותרו שני עפיפונים שחצו משטח רצועת עזה ונחתו בתוך שטח הקיבוץ. עבור התושבים, שחלקם טרם שבו לביתם מאז הטבח הנורא בשמחת תורה, מדובר באירוע חמור הממחיש כי המציאות הביטחונית לא השתנתה באופן מספק.

"אנו בנחל עוז נחושים לבנות כאן את עתיד ילדינו, אך אנו מתריעים: חוסן קהילתי אינו צ'ק פתוח", נכתב בהודעת התושבים. "הפער בין הבטחות הממשלה לבין המציאות של עפיפונים בחצרות הבתים מייצר דאגה עמוקה".

רקע לאירועים: התחמשות מחודשת

האירועים מתרחשים על רקע דיווחים מתמשכים על התחמשות מחדש של חמאס והתבססותו בשטח. כידוע, בימים האחרונים חיסלו כוחות צה"ל מספר מחבלים שפעלו בסמוך לכוחותינו ברצועה, ביניהם מחבלים חמושים שזוהו במרחב הקו הצהוב.

יצוין כי האירועים מגיעים לאחר פקיעת האולטימטום הבינלאומי לפירוז הארגון ב-8 באפריל, מבלי שהוצגה לציבור תמונת מצב ברורה לגבי ההשלכות. תושבי הקיבוץ מדגישים כי כדי שהמשפחות השבות ירגישו בטוחות בביתן, ואלו שטרם שבו ירגישו בטוחים לשוב - המדינה חייבת להבטיח שמה שהיה לא יהיה עוד.

אזהרה מפני חזרה לקונספציה

בנוסף, הקיבוץ מתריע מפני חזרה על תפיסות עבר. "לאורך שנים האיום מעזה נתפס כמשני ביחס לאיומים אחרים, ובפועל היה זה חמאס שניצל את הפער הזה והוביל לאירוע החמור ביותר שידענו", נכתב בהודעה. "אסור לאפשר לקונספציה כזו להתבסס שוב".

התושבים קוראים לממשלה ולמערכת הביטחון לעמוד באופן בלתי מתפשר על פירוז הרצועה וסיום שלטון חמאס, להציג תמונת מצב ביטחונית מלאה ושקופה, ולהגיב בנחישות לכל הפרת ריבונות.