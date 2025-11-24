האלוף במילואים, שכיהן בעבר כמתאם פעולות הממשלה בשטחים, יואב פולי מרדכי נחקר במשטרה במסגרת הפרשה הידועה העוסקת בטובות הנאה, מגע עם סוכן זר והפרת אמונים בלשכת ראש הממשלה | החשד המרכזי שחברה בבעלותו העבירה ביוזמתו כספים ליועצי ראש הממשלה עבור קמפיין שיועיל לקטאר (חדשות פוליטי מדיני)
רעייתו של ראש הממשלה, הגברת שרה נתניהו, קיימה שיחה ארוכה עם האלוף רומן גופמן, לפני שמונה למזכיר הצבאי של רה"מ | על פי הדיווח, הריאיון נערך במשרד רה"מ כאשר ראש הסגל צחי ברוורמן עמד מחוץ לדלת ובמטרה לוודות שאף אחד לא יכנס | בלשכת רה"מ הגיבו לידיעה: זהו "שקר נבזי שמנותק מהאמת" (מדיני)
לשכת רה"מ הודיע מוקדם יותר, כי לאחר פרק זמן ממושך - נתניהו יערוך הערב מסיבת עיתונאים בלשכתו בירושלים | ראש הממשלה צפוי לדבר על המו"מ לעסקת החטופים, ועל המשך הלחימה העצימה ברצועת עזה, במסגרת מבצע "מרכבות גדעון" (פוליטי)
דוברו של נתניהו הפיץ ביום שישי האחרון, תמונות של קצינים בכירים במהלך ביקור נתניהו בטול-כרם, ללא טשטוש, או תיאום עם צה"ל | מוקדם יותר היום, שוב הפיץ דוסטרי תמונות מטקס סיום קורס קצינים, למרות הנחיות מפורשות שהועברו על ידי צה"ל | דוסטרי הגיב: כי מדובר ב"עוד פייק ניוז של הכתב הממורמר" (פוליטי)