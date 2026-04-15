זעזוע בלשכת רה"מ: היועץ הבכיר פורש אחרי עשר שנים בתפקיד

יועצו ודוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עופר גולן, הודיע על סיום תפקידו לאחר כעשור בלשכת ראש הממשלה.

גולן עדכן את נתניהו בהחלטתו לפרוש מהתפקיד אותו מילא בשנים האחרונות, ונחשב לאחד האנשים הקרובים והמשפיעים בסביבתו.

נתניהו התייחס לפרישה ואמר כי “לאורך השנים היה עופר שותף לדרך, פעל במקצועיות ומסירות רבה, במחויבות מלאה ובשיקול דעת, ותרם לי תרומה משמעותית בעצות נבונות ובשכל ישר”.

גולן מצדו הביע הערכה לראש הממשלה וציין כי הוא מסיים את תפקידו “בהערכה עצומה ואמונה יוקדת בו ובשליחותו”. לדבריו, במהלך עבודתו נחשף מקרוב ליכולתו של נתניהו “לנווט בין רצונות ואילוצים תוך שמירה על טובת המדינה”, ואף תיאר את פעולתו ככזו שהובילה ל“מהלכים היסטוריים שעיצבו וחיזקו את מדינת ישראל”.

עוד הוסיף כי הוא מודה גם לרעיית ראש הממשלה שרה ולבני המשפחה על השנים המשותפות, והדגיש את תחושת האמון והקרבה שליוו את עבודתו לאורך התקופה.