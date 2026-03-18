מתחם הכור הגרעיני בבושהר הותקף אמש באמצעות "עצם מעופף" שפגע בסמוך ליחידת הכוח הפעילה, כך אישרו גורמים רשמיים ברוסיה ובאיראן | האירוע מתרחש בשיא המלחמה באזור ומעורר דאגה בינלאומית עמוקה מפני דליפה רדיולוגית, למרות הצהרות ההרגעה מהשטח (העולם הערבי)
לפי דיווח ישראלי, ארה"ב מתכוננת לפתוח במשא ומתן עם איראן כבר בשבוע הבא, בעוד ישראל צופה מן הצד ומעבירה מסרים לממשל האמריקני | בעוד בעבר דווח שארה"ב תאפשר לאיראן העשרה זמנית ולאחר מכן חזרה בה, ישראל הבהירה שלא תהיה כל העשרת אורניום על אדמת איראן (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין היום לרשת 'פוקס ניוז' והתייחס בהרחבה להעשרת הגרעין של איראן והתקיפות שבאו בעקבותיה | טראמפ הבהיר שוב כי לא תהיה העשרה, באיראן וכי האיראנים לא קרובים לחדש את התוכנית שלהם (חדשות)
מהלך חריג במיוחד קרה היום, כאשר הבית הלבן מפרסם חוות דעת של מדינה זרה - הודעה מטעם הסוכנות הישראלית לאנרגיה אטומית, בה פורט מה התרחש לאתר הגרעיני בפורדו בעקבות התקיפה; "הרסה את התשתית הקריטית" | ומה אחרים חושבים על התקיפה? | כל הפרטים והדיווחים (חדשות בעולם)
המשא ומתן שהתקיים ביום שישי בז'נבה בין מדינות ה-E3 של אירופה לאיראן, הופסק לאחר 90 דקות לצורך התייעצות איראנית פנימית | פרשנים ועיתונאים שעוקבים אחר המשא ומתן אומרים כי הדבר מהווה סימן להתפתחות, אם כי בתום השיחות לא דווח על התקדמות משמעותית (חדשות)
בעיתון ה'ניו יורק טיימס' דיווחו הבוקר כי תוכנית הגרעין האיראנית כמעט לא נפגעה, למרות נזק רק שנגרם למתקן האסטרטגי בנתנז | המתקנים העיקריים בפורדו ובאיספהאן לא חוו פגיעות משמעותיות | ישראל הבהירה אתמול כי היא רק בתחילת הדרך (חדשות)
דובר צה"ל חושף היום באופן דרמטי את תוכנית הנשק של איראן, תוך התמקדות בדרכי ההסתרה של מדינת האייתולות ממטרת העל, וההתקדמות המשמעותית של איראן בשנים האחרונות לקראת השגתה | כך ניסתה איראן לייצר פצצת אטום מתחת לאף של ישראל והמערב - עד הלילה הדרמטי הזה (חדשות)
שר החוץ גדעון סער במסיבת עיתונאים לצד שר החוץ של גרמניה: ״הדו״ח החמור של סבא”א על תוכנית הגרעין של איראן מצייר תמונה ברורה: איראן נחושה להשלים את תוכניתה להשגת נשק גרעיני | סער הוסיף: "היקף כזה של העשרות אורניום קיים רק במדינות שפועלות להשגת נשק גרעיני. אני קורא לקהילה הבינלאומית לפעול עכשיו לבלימת איראן" (מדיני)
טאקר קרלסון, עיתונאי רפובליקני מפורסם התומך בדונלד טראמפ שראיין בעבר את הנשיא פוטין, נחשב לגורם בעל קול שונה בסביבה הרפובליקנית. טאקר אינו חלק מתומכי ישראל במפלגה, וזאת בלשון המעטה | בפוסט ארוך שפרסם נגד העיתונאי היהודי מארק לוין, גינה קרלסון את הלובינג שעושים גורמים במפלגה נגד איראן ותוכנית הנשק הגרעיני שלה, וטען שאין לאיראן שום תוכנית לנשק גרעיני | כך הגיב לו דובר המפלגה הרפובליקנית בישראל, עורך הדין מארק צל (חדשות, בעולם)
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ערכה דו"ח מקיף ומטריד על מצב הגרעין האיראני | בדו"ח שחלקים ממנו דלפו לתקשורת, נחשף שאיראן הגדילה את כמות האורניום המועשר לדרגה מסוכנת ואף עשתה שימוש בחומרים סודיים ללא דיווח | באורח חריג, ראש הממשלה פרסם הודעה בשבת (חדשות)
לפי דיווח המגיע מעומאן, המתווכת בין ארה"ב לאיראן, בשעה זו החל סבב השיחות הרביעי בנוגע להסכם גרעין עתידי | הדיווח מגיע ברקע הצהרתו של סטיב ויטקוף אמש, לפיה האיראנים לא יוכלו להעשיר אורניום על אדמת איראן (מדיני)