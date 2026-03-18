דאגה בינלאומית

הגרעין האיראני: טיל פגע במתחם הכור בבושהר, בו שהו 480 מומחים רוסים

מתחם הכור הגרעיני בבושהר הותקף אמש באמצעות "עצם מעופף" שפגע בסמוך ליחידת הכוח הפעילה, כך אישרו גורמים רשמיים ברוסיה ובאיראן | האירוע מתרחש בשיא המלחמה באזור ומעורר דאגה בינלאומית עמוקה מפני דליפה רדיולוגית, למרות הצהרות ההרגעה מהשטח (העולם הערבי)

תחנת כוח גרעינית בבושהר, איראן (צילום: By Hossein Heidarpour - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Rouhani_and_Salehi_in_Bushehr_Nuclear_Plant_%281%29.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=126961478)

מנכ"ל חברת "רוסאטום" הרוסית, אלכסיי ליכצ'וב, דיווח כי הפגיעה אירעה באזור הסמוך לבניין שירותי המטרולוגיה באתר, בקרבה רבה לכור הפעיל. לפי הדיווחים, לא היו נפגעים בקרב אנשי הצוות הרוסים ולא זוהתה דליפת קרינה.

במתחם שוהים כיום כ-480 מומחים רוסים האחראים על תפעול הכור, המבוסס על טכנולוגיה רוסית ואורניום מועשר המיובא מרוסיה. בעקבות הפגיעה והחשש מהסלמה נוספת, הרשויות החלו בהכנות לקראת סבב פינוי שלישי של הצוות הרוסי מהאתר.

סוכנות הגרעין הבינלאומית (IAEA) אישרה כי עודכנה על ידי בדבר הפגיעה, אך ציינה כי לא התקבלו דיווחים על נזק למבנה הכור עצמו. למרות זאת, מומחים מציינים כי פגיעה באתר כזה, הנמצא בלב אזור מלחמה, מהווה סיכון משמעותי למדינות המפרץ הנשענות על התפלת מים מהאזור.

