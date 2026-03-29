עובד לשעבר מצפון קוריאה חשף תנאי עבודה קשים במיוחד במסגרת תוכנית שליחת עובדים לחו״ל שמפעילה המדינה | "אין משא ומתן. אם לא עומדים במכסה, החוב עובר לחודש הבא. הגעת כדי להרוויח ויצאת בלי כלום", תיאר העובד (מעניין)
ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, עובד לפי לוח זמנים קיצוני שמשלב פגישות עד חצות הלילה ותנומות כוח במשרד | פרטים חדשים שנחשפו על ידי בכיר לשעבר מציגים תמונה מפתיעה של מוסר עבודה דרקוני ויוצא דופן (חדשות בעולם)
בעולם שבו עבודה, יעילות ו"הספקים" הפכו למדד ערך, רבים מרגישים שהם חייבים לעשות יותר כדי להרגיש משמעותיים | אבל למעשה, דווקא העשייה הבלתי פוסקת עלולה לשחוק את תחושת הזהות, לפגוע ברווחה הנפשית ולהביא לריקנות (פסיכולוגיה)
בעשורים האחרונים התרחש היפוך תרבותי עמוק: אם בעבר חיי פנאי ושקט סימלו מעמד, הרי שכיום דווקא עומס, לחץ ולוחות זמנים צפופים נתפסים כהוכחה ל"חשיבות" ולהצלחה | תרבות ה"עסוקים תמיד" מעודדת אותנו לעבוד ללא הפסקה, להיות זמינים כל הזמן, ולהגדיר את הערך העצמי שלנו לפי תפוקה והישגים. אבל מאחורי ההילה של יומנים מלאים מסתתר מחיר נפשי, גופני וחברתי כבד | הכתבה שלפניכם מתחקה אחר השורשים הסוציולוגיים של התופעה, מנתחת את השפעותיה על בריאות הנפש והמשפחה, ומציעה דרכים מעשיות להאט, לנשום, ולהחזיר את האיזון לחיים (פסיכולוגיה)
מבחני עבודה מאומתיים שנעשו לאחרונה במשק האמריקאי מסמנים קפיצה דרמטית בביצועי בינה מלאכותית בשוק העבודה ובתחום המסחר המקוון | OpenAI ו-Anthropic מציגות תפיסות חדשות והישגים חסרי תקדים, אך יחד עמן צצים אתגרים של איכות, רווחיות ותחרות מול יכולות אנושיות (טכנולוגיה)
מספרם של דורשי העבודה החרדים, ובעיקר החרדיות, עלה בלא פחות מ-267% וזה כתוצאה מהשפעת השילוב של מבצע 'עם כלביא' עם תופעת פיטורי הקיץ, עם זאת בחודש שעבר אחוז האבטלה במגזר החרדי ירד ב-23% | כל הנתונים (חדשות)
הגוף והנפש זקוקים למנוחה אמיתית - ולא רק כפינוק, אלא ממש כתרופה | מחקרים מראים שחופשה טובה יכולה לשפר את הבריאות, להפחית סטרס, לחדד את החשיבה ולחזק את המערכת החיסונית, הן אינן מותרות אלא הכרח ביולוגי ואנושי (בריאות)
איוואן איליץ’, אינטלקטואל רדיקלי של המאה ה־20, הציב מראה בפני מערכות החינוך, הבריאות והעבודה – והזהיר: לעיתים, יותר זה פחות. כשמשקיעים יותר מדי זמן, כסף או משאבים – מגיע הרגע שבו התשואה פוחתת, ולעיתים אף הופכת לשלילית | מהו עקרון החוק, שורשיו הפילוסופיים, והלקחים שהוא מציע לחיים האישיים והציבוריים גם היום (פסיכולוגיה)
מה הקשר בין בלגן ליצירתיות, בין סדר למשמעת עצמית, ואיך שולחן העבודה שלך יכול לשמש מראה לאישיות שלך? מחקרים, סיפורים היסטוריים ותובנות מעולם הספרות הפופולרית | מאמר המציע נקודת מבט חדשה (וחייכנית במקצת) על מה שנמצא מולך כל יום (פסיכולוגיה)