"חיים כמו חיות": צפון קוריאנים שנשלחו לרוסיה מדווחים מהתופת

עובד לשעבר מצפון קוריאה, שזוהה בראשי התיבות RT כדי להגן על זהותו, תיאר בריאיון לרשת 'פוקס ניוז' תנאי עבודה קשים במיוחד במסגרת תוכנית שליחת עובדים לחו״ל שמפעילה המדינה.

לדבריו, העובדים מתחילים את יומם לפני השעה 6 בבוקר במזג אוויר חורפי ברוסיה, צועדים יחד לאתרי הבנייה, ועובדים מהבוקר ועד שעות הלילה המאוחרות, לעיתים עד חצות, ללא הפסקות וללא זמן סיום קבוע. העבודה נמשכת עד שהיעד מושג, ללא קשר לגשם או שלג, ללא כפפות, ללא חימום וללא ציוד מגן, עד כדי כך שידיו נסדקו והוא התקשה להחזיק כלים.

RT סיפר כי נאמר לו שיוכל להרוויח כסף, אך בפועל רוב השכר נלקח ממנו במסגרת מכסות ותשלומים למדינה. לדבריו, "לא נאמר לי דבר על מכסה… חשבתי שאוכל לחסוך מספיק כדי לבנות חיים טובים יותר למשפחתי, אבל כשהגעתי הבנתי שזה לא נכון. הכסף לא היה שלי".

על פי דו״ח של ארגון זכויות אדם בינלאומי, עובדים צפון קוריאנים מועסקים ברוסיה תוך הפרת סנקציות של האו״ם, לעיתים תוך טשטוש זהותם כך שאינם יודעים עבור מי הם עובדים. הדו״ח מציין כי מדינות מחויבות להשיב עובדים אלו לצפון קוריאה, ולכן המשך העסקתם ברוסיה עשוי להוות הפרה של הסנקציות הבינלאומיות.

עוד עולה כי עובדים משלמים למדינה סכום חודשי קבוע, ובמקרים רבים נותר להם חלק זעום בלבד מהשכר, לעיתים כעשרה דולרים בלבד. אם אינם עומדים במכסה, החוב נצבר. RT תיאר כי "אין משא ומתן… אם לא עומדים במכסה, החוב עובר לחודש הבא… הגעת כדי להרוויח ואתה יוצא בלי כלום".

על פי הדו״ח, עם הגעתם לרוסיה דרכוני העובדים מוחרמים, תנועתם מוגבלת, והם חיים תחת פיקוח מתמיד. הם מתגוררים בתנאים צפופים וקשים, עם גישה מוגבלת למקלחות ולתנאי מחייה בסיסיים, ובמקרים מסוימים עובדים תחת אלימות פיזית ופיקוח הדוק. אחד העובדים תיאר כי נאלץ "לחיות בתנאים גרועים יותר מחיות".

הדו״ח מעריך כי התוכנית מהווה מקור הכנסה משמעותי למשטר בצפון קוריאה, עם הכנסות של מאות מיליוני דולרים בשנה, המשמשות בין היתר לתמיכה במנגנוני השלטון ובפעילות צבאית.