ימים ספורים לאחר ביקורו החגיגי בבייג'ינג, נשיא ארה"ב מצהיר כי בכוונתו לקיים שיחה טלפונית נדירה עם נשיא טייוואן | טייוואן בירכה על היוזמה, בעוד סין תקפה בחריפות: "הפרה של ההבנות מהפסגה, הפסק לשלוח מסרים שגויים" (בעולם)
שיחת טלפון "מצוינת ויסודית" בין הנשיא דונלד טראמפ למנהיג סין שי ג'ינפינג, מציתה גל של חרדה דיפלומטית וחשש כבד בטייוואן | מה שהיה אמור להיות שיחה שגרתית על סחר וחקלאות, הפך לרעידת אדמה פוליטית כשטראמפ הודה בפומבי: אני דן עם סין על מכירת נשק לטייוואן (חדשות בעולם)
מדינת סין שיגרה היום הודעה חריפה לאחר שנודע ביקורו של הבכיר הטייוואני בישראל בחודש שעבר, אירוע אותו רואה סין כהתגרות ופגיעה בשלמותה הטריטוריאלית | סין, שלא הפסיקה להתערב נגד ישראל במהלך המלחמה, הבהירה לירושלים מה היא חושבת על האירוע (חדשות)
לקראת פלישה אפשרית מצד סין, ממשלת טייוואן החלה להפיץ 9.8 מיליון עותקי מדריך הישרדות לאזרחים. המדריך כולל הנחיות מפורטות למקלטים, ערכות חירום והגנה מפני מתקפות צבאיות, סייבר ודיסאינפורמציה (חדשות בעולם)
סערה ציבורית פרצה בטייוואן בעקבות טרגדיה שארעה בטיסה של חברת EVA Air, אחת מחברות התעופה המובילות במדינה | דיילת אוויר שחשה ברע במהלך הטיסה - מתה בתום הטיסה | בעקבות המקרה, נפתחו חקירות של חברת התעופה ושל משרד העבודה הטייוואני בנוגע לרשלנות ניהולית אפשרית (תעופה)
טייפון פודול היכה היום (רביעי) בחופיה הדרום-מזרחיים של טאיוואן, אזור דל אוכלוסין, עם רוחות עזות שהגיעו למהירות של עד 191 קמ"ש | בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות ניתן היה לראות את התוצאה ההרסנית של הרוחות העוצמתיות, כולל גגות עקורים ורכבים שהתהפכו מעוצמת הרוחות (חדשות, בעולם)
המתיחות בין סין לטייוואן מגיעה לשיא, בשעה שהאי הקטן נלחם על עצמאותו מסין שדורשת סיפוח מחדש | אחרי דיווחים אמש על חבלה מכוונת של סינים בכבלי תקשורת של טייוואן, היום ערכה סין תרגיל צבאי מסוכן חדש (חדשות, בעולם)