המהפכה הצרכנית בשכונה החרדית בברוקלין עולה שלב: רשת הדיסקאונט 'מיטב' פתחה סניף ענק בוויליאמסבורג, המציע מוצרים במחירי עלות למשפחות ברוכות ילדים | שני האחים האדמו"רים מסאטמר הגיעו, כל אחד בנפרד, לחנוך את המקום ולחזק את ידי העסקנים הפועלים לטובת הציבור | צפו בתיעוד (חסידים)
במשרד החוץ בירושלים התקיים היום טקס מיוחד ומרומם של קביעת מזוזה ופתיחת בית הכנסת הקבע של המשרד | שר החוץ גדעון סער יחד עם רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ קבעו מזוזה וחנכו את בית הכנסת | באירוע בו השתתפו מאות מעובדי המשרד נשאו השניים דברים, לאחר מכן בתהלוכה חגיגית הכניסו ארבעה ספרי תורה לבית הכנסת החדש (ברנז'ה)
גדולי ישראל, בראשות הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי ברוך פוברסקי והגאון רבי משה הלל הירש, נועדו ב'ליל שישי' האחרון, במעונו של הגרב"ד פוברסקי וכבר לא היו צריכים לטפס במדרגות בבית הגדול ברחוב בן זכאי (חדשות חרדים)
במעמד מרגש ורב רושם התכנסו צמרת העסקונה הויז'ניצאית לחנוך את מעונו החדש של הנגיד ר' שמואל אהרן צויבל בעיר אשדוד | בקביעת המזוזות התכבדו הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, והאדמו"ר מפיטסבורג, לצד משב"קים, נבחרי ציבור ואנשי מעשה | במהלך מעמד ה'לחיים', נשא אב"ד אלעד דברים על הצורך באחדות ובתפילה בעת הזו, כשהוא מביע תקווה שבקרוב נזכה כולנו לחנוכת הבית האמיתית בבניין בית המקדש בירושלים הבנויה | צפו בתיעוד (חסידים)
תחושת התחדשות המלוכה בחצה"ק באבוב 45, וזאת לאחר שחנכו ברוב פאר והדר את המרכז העולמי בל בורו פארק, בימים האחרונים חנך האדמו"ר את בנייני הישיבות, ישיבה קטנה 'תפארת שלמה' וישיבה קטנה 'קדושת שלמה' | האדמו"ר סייר במבני החינוך החדשים, יחד עם גיסו הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות, ויחד קבעו מזוזות ברוב רגש | בהמשך ערך הרבי טיש לחיים עם הנגידים שעמדו לימין הקודש (חסידים - עולם הישיבות)
במעמד נרגש ונעלה קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח קומת השטיבלעך - חדרי התפילה החדשים, בבית המדרש של החסידות באיזור 'ליע גארדענס' שבווילאמסבורג | אחר שקבע את המזוזה הסב האדמו"ר לטיש לחיים ונשא מאמרות קודשו לפני בני הקהילה | במעמד השתתף גם האדמו"ר מלינסק המתגורר בקרבת מקום (חסידים)
במעמד נרגש ונעלה קבע אמש הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף מזוזות בפתח בית ההוראה הספרדי החדש 'היכל שמעון' בבני ברק | במעמד השתתפו הדיינים ורבני הקהילה | בהמשך מסר הראשל"צ שיעור לפני המוני תושבים שהתאספו לשמוע דבר ה' מירושלים | נועם אליהו תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מבאבוב השבוע בקרב קהילתו המתפתחת בלינדן שבארה"ב, שם חנך את בניין התלמוד תורה החדש, ע"י קביעת מזוזות בשעריה, וביקור בכיתות התלמידים, תוך שהוא מפיח בהם רוח חיים, ודברי חיזוק לקראת הימים הנעלים הקרבים ובאים | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, בעיר התורה לייקווד, לשם הגיע לנחם אבלים אצל הנגיד רבי מרדכי בארהאנד, על פטירת בנו החשוב רבי נפתלי משה ז"ל, הרבי ניחם את האבלים שעה ארוכה, ובפרט את הילדים הצעירים והאלמנה תחי' | משם הגיע האדמו"ר לתפילת מנחה בהיכל בית מדרשו בעיר, ולאחר מכן למעמד קביעת מזוזות בחנות הבשר החדשה שתחת השגחתו המהודרת | צפו בתיעוד (חסידים)
ממרומי גילו, הגיע זקן אדמו"רי בורו פארק, למעמד קביעת מזוזה בפתח הבית של הרה"ג ר' חיים מיכל כהן ממעלניק, ר"מ ומשפיע רוחני בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בב"פ | האדמו"ר קבע מזוזות והסב לטיש לחיים במקום (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר בקרב קהילתו הק' בלייקווד • האדמו"ר הופיע לתפילת שחרית עם תלמידי התלמוד תורה, בהמשך התקיימה במקום מסיבת חומש, והתלמידים זכו לשמוע דברות קודש, ולקבל ספר ויקרא מידי הקודש • במהלך היום קבע האדמו"ר מזוזה בפתח חנות הבשר החדש בעיר, העומדת תחת השגחתו המהודרת • צפו בתיעוד (חסידים)
ברוב רגש קבע אדמו''ר מדושינסקיא מזוזה בפתח האולם החדש של השמחות של החסידות, שנבנה ברוב פאר והדר בבניין בית החינוך 'בנות אסתר' דושינסקיא בעיה"ק ירושלים | טרם המעמד סייר האדמו"ר בכל האולם אשר ייתן מענה לציבור החסידים החפצים לערוך את שמחותיהם במחיר השווה לכל נפש, ואחר קביעת המזוזה הסב האדמו"ר לטיש לחיים יחד עם העסקנים שעמלו להוציא את הדבר מהכוח אל הפועל (חסידים)
האדמו"ר מסקולען מונסי הופיע אתמול לקביעת מזוזות ומסיבת לחיים בביהמ"ד 'תפארת יעקב' במחוז ספרינג וואלי בעיר | האדמו"ר קבע מזוזה בפתח בית המדרש, ואחר שערך טיש לחיים במקום התפלל תפילת מנחה בהיכל החדש יחד עם כל בני הקהילה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד מאקאווא בבני ברק, התאספו השבוע קהל נכבד למעמד 'קביעת מזוזות' להיכל התורה 'בית מרדכי אהרן', שנבנה ברוב פאר והדר | במעמד השתתפו הגה"צ גאב"ד מאקאווא והגאון רבי שרגא שטיינמן | צפו בתיעוד (חרדים)
האדמו"ר מויז'ניץ מונסי אשר שהה בשבוע האחרון בביקור בעיר הבירה לונדון, לטובת החזקת מוסדותיו הק', הגיע למעמד קביעת מזוזות וחנוכת הבית לבית המדרש 'צמח צדיק', לצעירי אברכי חצר הקודש ויז'ניץ בלונדון (חסידים)
האדמו"ר מגאלנטא המתגורר בארה"ב, ביקר בשבוע האחרון בארה"ק וקבע מזוזה בפתח בית מדרשו בשכונת 'מאה שערים' בירושלים | אחר קביעת המזוזה ערך האדמו"ר טיש לחיים, והאציל מברכותיו לקהל החסידים שהתאספו למעמד הנעלה (חסידים)