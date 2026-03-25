מהפכה במחירי המזון בוויליאמסבורג, אתמול (שלישי) נערכו שני מעמדי 'קביעת מזוזה' מרגשים בסניף החדש של רשת "מטיב האלסעיל" (Mativ Wholesale) שנפתח בשכונה. האירועים עמדו בראשות שני האחים האדמו"רים מסאטמר, שהגיעו לחזק את המיזם שנועד להקל משמעותית על יוקר המחיה בקרב הקהילה החרדית.

הסניף החדש, הממוקם בפינת הרחובות ראדלידג' וברודוויי, הוקם לאחר ההצלחה הכבירה של הסניף בקרית יואל שבמונרו. המטרה היא לאפשר למשפחות ברוכות ילדים לרכוש את רוב מוצרי הצריכה הבסיסיים במחירי סיטונאות.

בשעות אחר הצהריים הגיע האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) לביקור ממושך במתחם הגבוה והחדשני. האדמו"ר סייר בין המדפים, התרשם מהמגוון ומהמחירים המוזלים, וקבע מזוזה בפתח החנות. לאחר מכן ערך מסיבת 'לחיים' קצרה בה בירך האדמו"ר את העסקנים והמתנדבים שיזכו להמשיך ולהקל על הוצאות השבת והחג של תושבי העיר.

בשעות הערב, הגיע למקום האדמו"ר מסאטמר (מהרי"י). גם הוא קבע מזוזה במקום ועמד מקרוב על ההיערכות הלוגיסטית המרשימה לקראת חג הפסח הקרב ובא. האדמו"ר הביע את התפעלותו מהיוזמה ובירך בחום את כל העוסקים במלאכת הקודש.