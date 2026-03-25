המהפכה הצרכנית בשכונה החרדית בברוקלין עולה שלב: רשת הדיסקאונט 'מיטב' פתחה סניף ענק בוויליאמסבורג, המציע מוצרים במחירי עלות למשפחות ברוכות ילדים | שני האחים האדמו"רים מסאטמר הגיעו, כל אחד בנפרד, לחנוך את המקום ולחזק את ידי העסקנים הפועלים לטובת הציבור | צפו בתיעוד (חסידים)
ביקור רב רושם עורך בימים אלו בארה"ב המשפיע החסידי הנודע הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | את השבת האחרונה ערך בשכונת וויליאמסבורג בהשתתפות אלפים שנהרו לשמוע דברי חיזוק לקראת ימי השובבי"ם | צפו בתיעוד מימי ההוד בצל המשפיע בארה"ב (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מסאטמר במתחם האולמות המפוארים "עדן יואל" ו"עדן אלטא פיגא" בווילאמסבורג| האדמו"ר עקב מקרוב אחר קצב העבודות המואץ להשלמת היכלי הפאר, שיועמדו לטובת ציבור החסידים במחירי תקנות מוזלים במיוחד | האולמות הונצחו לשמם ולזכרם הטהור של הרה"ק בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זיע"א והרבנית הצדקנית ע"ה (חסידים)
האדמו"ר מביקסאד, מחשובי אדמו"רי ויליאמסבורג וחתן האדמו"ר בעל ה'תורת מרדכי' מויז'ניץ מונסי זצ"ל, נפצע ואיבד את הכרתו לאחר שרכב התנגש בו בדרך חזור מבית המדרש | צוותי ההצלה הצליחו לייצב את מצבו והבהילו אותו לבית החולים | התפללו לרפואת רבי ישראל אליעזר בן שרה מרים (חסידים)
במוצאי שבת האחרון נחגג, במעמד הוד, סיום מסכת קידושין על ידי תלמידי המכינה לישיבה קטנה של מוסדות סאטמר בוויליאמסבורג. את המעמד האדיר פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסאטמר, שאף נשא את המשא המרכזי | בהמשך עברו התלמידים לקבלת תשורה נאה על עמלם בתורה (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה בת לחתנו הרה"צ רבי אלעזר טייטלבוים, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' שמעון ישראל מייזליש | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג, שעבר שיפוץ מקיף בחודשים האחרונים | צפו בתיעוד ענק ממעמד הקבלת פנים ועד לאחר ריקודי המצווה טאנץ של האדמו"ר לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)
במעמד נרגש ונעלה קבע האדמו"ר מסאטמר מזוזות בפתח קומת השטיבלעך - חדרי התפילה החדשים, בבית המדרש של החסידות באיזור 'ליע גארדענס' שבווילאמסבורג | אחר שקבע את המזוזה הסב האדמו"ר לטיש לחיים ונשא מאמרות קודשו לפני בני הקהילה | במעמד השתתף גם האדמו"ר מלינסק המתגורר בקרבת מקום (חסידים)
מאות תושבי ווילאסמבורג נהרו השבת לחסות בצילו של האדמו"ר מניקלשבורג אשר הגיע לשבות בשכונה לראשונה מזה למעלה מעשרים שנה | הרבי המתגורר במונסי, עשה פעמיו על פמליה מכובדת מחסידיו לשבות בעיר, שם הרעיף טללי חיזוק ותחיה לתושבים | באשמורת בוקר יום ראשון ירד הרבי לפני התיבה לאמירת הסליחות בהתעוררות עצומה | בתוך כך, נמשכות התפילות לרפואתו השלמה והמהירה של אחיו של האדמו"ר, הרה"צ רבי נפתלי בן יענטיל בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
ימים ספורים טרם צאתם להרי הקאנטרי לחודשי הקיץ, התאספו כלל ילדי 'תלמוד תורה' פאפא בווילאמסבורג, לשמחת החלאקה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול הגה"צ רבי מאיר גרינוואלד, דומ"ץ פאפא | המעמד התקיים באולם חדר האוכל של התלמוד-תורה, בהשתתפות האדמו"ר, שאף נשא אמרות קודש לפני ילדי החמד | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)
בהיכל בית מדרשו במרכז ווילאמסבורג שבארה"ב ערך האדמו"ר מתולדות צבי דספינקא את השולחן הטהור לרגל הילולא קדישא של זקינו הרה"ק בעל ה'חקל יצחק' דספינקא הי"ד, במלאת 81 שנה להעלותו על המוקד ב'אושוויץ' בשנות הזעם | במהלך הסעודה נשא הרבי אמרות קודש במשנתו של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)