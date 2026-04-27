הסתובב בשכונה החרדית עם דגל איראן - ותקף תושבים בזה אחר זה

כתב אישום חמור הוגש נגד תושב קווינס בן 41, בגין סדרה של תקיפות אלימות על רקע אנטישמי בסוף השבוע האחרון את שכונת ויליאמסבורג החרדית בברוקלין.

הנאשם נעצר לאחר שתקף באכזריות שלושה יהודים בשלושה מוקדים שונים, כאשר בחר לבצע את מעשיו כשהוא לובש חולצה עליה מוטבע דגל המשטר האיראני המוסלמי, מה שמעיד על המניע האידיאולוגי הקיצוני שעמד מאחורי מסע השנאה.

האירועים הקשים החלו בשעות הצהריים של יום שישי, כאשר משטרת ניו יורק החלה לקבל רצף של דיווחים על תקיפות אלימות ברחבי השכונה. עוברי אורח נחרדו לראות את החשוד מסתובב עם סממני המשטר מטהרן ומחפש מטרות יהודיות.

הקורבנות, גברים יהודים בגילאי 48, 38 ו-21, הותקפו בזה אחר זה. על פי המידע שמסרה המשטרה, התוקף הכה את השלושה באזור הפנים.

למרות הכאבים העזים והחבלות שספגו, בנס גדול השלושה לא נזקקו לפינוי רפואי דחוף לבית החולים ובחרו להישאר בבתיהם לאחר קבלת עזרה ראשונה.

במהלך המצוד אחר התוקף, בלט במיוחד שיתוף הפעולה בין כוחות הביטחון לקהילה המקומית. ארגון ה'שומרים' של ויליאמסבורג פעל בנחישות יחד עם קציני הרובע ה-90 של משטרת ניו יורק כדי לסגור על החשוד.

בהודעה רשמית שפרסמו ב'שומרים' הודו ראשי הארגון למשטרה על התגובה המהירה שמנעה מהאירוע להידרדר לאסון כבד יותר. "הנחישות והמסירות של המתנדבים שלנו יחד עם השוטרים בשטח הביאו למעצר מהיר ושמרו על ביטחון הקהילה", נמסר מטעם הארגון.

גורמים בקהילה החרדית המקומית מציינים כי הופעתו של התוקף עם דגל איראן בלב שכונה יהודית היא עליית מדרגה בתעוזה של מבצעי פשעי השנאה. המשטרה ממשיכה לחקור האם ונוק פעל לבדו או שהיה קשור לקבוצות קיצוניות נוספות, ובינתיים הוא נותר במעצר כשהוא עומד בפני שלושה סעיפי אישום חמורים של תקיפה תחת הגדרה של פשע שנאה. ברשויות האכיפה הבהירו כי יגלו אפס סובלנות כלפי גילויי אלימות מסוג זה ויגבירו את הנוכחות המשטרתית באזורים החרדיים בתקופה הקרובה.