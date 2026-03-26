מחזה מרהיב: סביב שולחנות ערוכים בכל טוב ממאכלי החג המסורתיים, התכנסו בכירי הממשל האמריקאי בוושינגטון לצד רבנים ושגרירי מדינות, לסעודת סדר פסח מרגשת בלב גבעת הקפיטול | במרכז הערב ציינו את סיפורה המופלא של ההגדה העתיקה שניצלה על ידי מוסלמים מידי הנאצים | צפו בתיעוד (חדשות מהעולם)
מחוקקים משתי המפלגות בבית הנבחרים הצביעו הלילה פה אחד בעד חוק שנחקק במיוחד בעקבות טבח השבעה באוקטובר | החוק יעבור כעת לסנאט וצפוי גם שם לעבור, אם כי שם המצב מורכב יותר בגלל גורמים תומכי חמאס מכהנים (בעולם)
צעירה אמריקנית מטקסס, ולנטינה גומז בת ה-26, שמתמודדת לקונגרס האמריקני, פרסמה סרטון שבו היא מציתה את הקוראן ומצהירה כי בכוונתה "לשים סוף לאיסלאם" במדינתה | המעשה עורר סערה חריפה בעולם המוסלמי, ובכיר חות'י האשים אותה בקשרים עם "הלובי הציוני" ואף תקף את ארה"ב על יחסיה עם ישראל | גומז מתמודדת על מושב בקונגרס האמריקני ונחשבת מועמדת שולית שנוקטת בפרובוקציות - ולא בפעם הראשונה (בעולם)